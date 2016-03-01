Gazeteciye OPET’ten indirim

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Türkiye’de gazetecilik mesleğini icra eden ve aynı zamanda Başbakanlık tarafından verilen sarı basın kartına sahip olan gazetecilere OPET indirimli yakıt fırsatı sunuyor.

T.C. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklama ise şöyle: “BYEGM, basın mensuplarının çalışma hayatlarını ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacı ile başlattığı çalışmalar kapsamında Türkiye’nin en büyük akaryakıt dağıtım şirketlerinden olan OPET Petrolcülük A.Ş. (OPET) ile protokol imzalandı. Kampanya kapsamında, basın kartı sahibi basın mensupları 15 Ağustos 2018 tarihine kadar Opet istasyonlarında aylık 1.000 TL’ye kadar yapacakları benzin ve motorin alışverişlerinde, standart baz puan dahil toplam %4 (yüzde dört) yakıt puan kazanacaklardır. Basın kartı sahibi basın mensuplarının; kampanyadan faydalanabilmek için http://opet.com.tr/basin-kart-kampanyasi-basvuru-formu sitesindeki Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına uygun olarak hazırlanan formda bulunan Basın Kartı numarası, ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu ve plaka bilgilerini girmeleri gerekmektedir. Formu doldurduktan sonra kısa mesaj ile kimliğini doğrulayan basın mensupları kampanyadan faydalanabileceklerdir. Kampanya kapsamında kazanılan yakıt puanlar, kampanyaya dâhil Opet istasyonlarında akaryakıt (benzin ve motorin) alımlarında kullanabileceklerdir.”