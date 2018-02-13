Otomotiv tarihinin son 64 yılına tanıklık eden Chevrolet Corvette, yeni ZR1 versiyonuyla dudak uçuklatan güç ve performansa kavuşuyor

GÖKHAN KARA

Otomobil dünyasına adını silinmeyecek harflerle yazdıran Chevrolet Corvette, hiç olmadığı kadar güçlü ve hızlı yeni ZR1 modeliyle yollara çıkmaya hazırlanıyor. 2015’te satışa sunulan 7’nci nesil Corvette, marka için önemli yenilikleri beraberinde getirmişti. Araçta sunulan 7 ileri manuel şanzıman kadar, Z06 versiyonuyla tanıtılan 8 ileri otomatik şanzıman da hem marka hem de Corvette modeli için ilkleri temsil etti. 64 yılı geride bırakan Corvette, yeni nesil ZR1 versiyonuyla adeta güç patlaması yaşatacak.

969 NM TORK ÜRETİYOR

Yeni ZR1’de görev yapan LT5 kodlu 6.2 litrelik V8 motor, markanın süperşarj mirasını geliştiriyor. Yeni LT5 süperşarj sistemi, 2009’da 6’ncı nesil Corvette ZR1 ile başlayan ve 7’nci nesil Z06 modeliyle devam eden LT4 kodlu versiyonundan yüzde 52 daha fazla potansiyel barındırıyor. Bu sayede yeni ZR1 motoru, tam 755 beygir güç ve 969 nm tork üretiyor.

SON SÜRATİ 336 KM’NİN ÜZERİNDE

Bir ZR1 modelinde ilk kez sunulan 8 ileri otomatik şanzımanın yanı sıra 7 ileri manuel şanzıman da seçenekler arasında yerini alıyor. Aracın hızlanma performansı hakkında bilgi verilmezken ulaşabildiği maksimum süratin saatte 336 kilometrenin üzerinde olduğu belirletiyor. Arkadan itişli araçta iki farklı aerodinamik paket sunulacak. Dev arka kanat, Z06 modeline kıyasla, yüzde 70’e kadar fazladan yere basma kuvveti vadediyor.

ÖZEL ŞASİ VE PERFORMANS PAKETİ

2018’in baharında satışa sunulacak olan yeni araç, sadece halka açık yollarda değil, yarış pistlerinde de çok iddialı. Karbon telli hava girişleri temiz hava girişini kolaylaştırırken ön splitter ve ayarlanabilir yüksek kanat da downforce yeteneğini artırıyor. Araçta kullanılan Michelin Pilot Sport Cup 2 ve daha hızlı viraj dönüşlerine imkan veren özel şasi, manyetik sürüş kontrolü ayarlaması içeren yeni ZTK Performans Paketi’nin bir parçası olarak öne çıkıyor. Özel bir turuncu renk de seçenekler arasında yerini alırken aracın coupe ve convertible (üstü açık) versiyonları olacak.