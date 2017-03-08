Gelmiş geçmiş en hızlı Ferrari

Ferrari’nin yeni modeli 812 Superfast, 87. Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda boy gösterdi. Ferrari tarihinin en güçlü ve en hızlı otomobili olan 812 Superfast’in, Haziran ayında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor. Cenevre Otomobil Fuarı’nda konuşan Fer Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, 789 HP’lik motora sahip modelden ülkemize 1 tane getireceklerini ifade etti.

Bu sene 70. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Ferrari, tarihe geçecek nitelikte özelliklere sahip, gelmiş geçmiş en hızlı ve güçlü modeli olan 812 Superfast’i 87. Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıttı. Fer Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel konuyla ilgili olarak, “Ülkemize 1 adet getireceğimiz Ferrari 812 Superfast’i Haziran ayında satışa sunacağız” diye konuştu.

2,9 SANİYEDE 100 KM

Türkiye’de yaklaşık 700 bin Euro’luk anahtar teslim fiyatı ile satışa sunulması öngörülen 812 Superfast, sportif hatları ve boyutlarıyla 1969 model muhteşem 365 GTB4’ün arka kısmını andıran, fastback özelliklerine sahip. 6.5 litre V12 yapılı 789 HP’lik motora sahip Ferrari 812 Superfast, 7000 d/d’de 718 Nm’lik maksimum tork değeri sunuyor. 340 km/s’lik son hıza sahip olan Ferrari 812 Superfast, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2.9 sn’de tamamlıyor.