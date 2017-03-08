Son Dakika:
 
 
 



Son haberler

Fotoğraf-Video

Peugeot otonom için kolları sıvadı

Peugeot otonom için kolları sıvadı

Yeni Honda Type R…

Yeni Honda Type R…

Alfa Romeo’nun SUV’u Stelvio son çeyrekte geliyor

Alfa Romeo’nun SUV’u Stelvio son çeyrekte geliyor

Gelmiş geçmiş en hızlı Ferrari

Gelmiş geçmiş en hızlı Ferrari

Mercedes’in yıldızları Cenevre‘de

Mercedes’in yıldızları Cenevre‘de

Konsept ZOE e-Sport ve Yeni Captur sahnede

Konsept ZOE e-Sport ve Yeni Captur sahnede

Yeni 911 GT3 yarış için doğdu

Yeni 911 GT3 yarış için doğdu

LS 500H Cenevre’de sahne aldı

LS 500H Cenevre’de sahne aldı

Karşınızda yeni Toyota Yaris

Karşınızda yeni Toyota Yaris

Subaru’nun SUV modeli XV yeni yüzünü ilk kez gösterdi

Subaru’nun SUV modeli XV yeni yüzünü ilk kez gösterdi

Çok Okunan haberler

Oto Gündem E-Dergi

Open publication - Free publishing

Etiketler

2016 2017 araç auto avrupa benzinli dacia dizel donanım faiz fiat fiyat fiyatı ford haber honda hyundai indirim kampanya marka model motor ne kadar nissan opel oto otogundem otomatik otomobil otomobil dergisi otomobil gundemi otomobil haberleri otomobil kampanyaları otomobiller otomotiv performans peugeot renault sedan suv test toyota tüketim türkiye yeni

Gelmiş geçmiş en hızlı Ferrari

Gelmiş geçmiş en hızlı Ferrari

Ferrari’nin yeni modeli 812 Superfast, 87. Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda boy gösterdi. Ferrari tarihinin en güçlü ve en hızlı otomobili olan 812 Superfast’in, Haziran ayında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor. Cenevre Otomobil Fuarı’nda konuşan Fer Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, 789 HP’lik motora sahip modelden ülkemize 1 tane getireceklerini ifade etti. Bu sene 70. kuruluş […]

08 Mart 2017 Çarşamba -
Facebook 0 Twitter 0

Ferrari’nin yeni modeli 812 Superfast, 87. Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda boy gösterdi. Ferrari tarihinin en güçlü ve en hızlı otomobili olan 812 Superfast’in, Haziran ayında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor. Cenevre Otomobil Fuarı’nda konuşan Fer Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, 789 HP’lik motora sahip modelden ülkemize 1 tane getireceklerini ifade etti.

Bu sene 70. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Ferrari, tarihe geçecek nitelikte özelliklere sahip, gelmiş geçmiş en hızlı ve güçlü modeli olan 812 Superfast’i 87. Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıttı. Fer Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel konuyla ilgili olarak, “Ülkemize 1 adet getireceğimiz Ferrari 812 Superfast’i Haziran ayında satışa sunacağız” diye konuştu.

2,9 SANİYEDE 100 KM

Türkiye’de yaklaşık 700 bin Euro’luk anahtar teslim fiyatı ile satışa sunulması öngörülen 812 Superfast, sportif hatları ve boyutlarıyla 1969 model muhteşem 365 GTB4’ün arka kısmını andıran, fastback özelliklerine sahip. 6.5 litre V12 yapılı 789 HP’lik motora sahip Ferrari 812 Superfast, 7000 d/d’de 718 Nm’lik maksimum tork değeri sunuyor. 340 km/s’lik son hıza sahip olan Ferrari 812 Superfast, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2.9 sn’de tamamlıyor.

,,,,,,,,,,,,,

Benzer Videolar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi

    LS Medya
    Otogundem Dergisi
    Cep : 0507 302 01 22
    aliyildirim@otogundem.com.tr
    msn : otogundem@gmail.com

İletişim

© 2015 www.otogundem.com.tr