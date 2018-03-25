GLC hibrit ve elektrikli Smart geliyor

Mercedes-Benz, 2018’de Türkiye’de elektrikli model atağı yapıyor. Yılın ikinci yarısında marka, GLC modelini Plug-in Hybrid seçeneğiyle sunacak ve Smart markasını da 160 km’lik menzille sadece elektrikli sunacak.

ALİ YILDIRIM

Geçen yıl globalde 2.3 milyon araç satarak yüzde 9.9 büyüyen Mercedes-Benz bu trendi Türkiye’de de fırsata çevirdi. Dünyada bu rakamlarla satış lideri olan Alman üretici,

Türkiye pazarında da 25 bin 588 adetlik satış rakamına imza atarak ilk sıradaki yerini korudu. Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, “2016 yılı Kasım ayındaki ÖTV artışı öncesi kısa sürede elde ettiğimiz yüksek satış adetleri 2017 yılında bizlere durgun bir yıl olarak geri döndü. 2018 yılı satışlarına baktığımızda yılın bizim için heyecan verici bir şekilde başladığını söyleyebiliriz. Daimler genelinde geçtiğimiz şubat ayı gelmiş geçmiş en iyi satış adetlerine ulaşılan Şubat oldu. Tabii Türkiye’de de satışlar anlamında şubat ayını öngördüğümüz şekilde kapattık diyebiliriz. Ocak ayında 1190 adet, şubat ayında ise 1150 adet otomobil satışı gerçekleştirerek geçen yıla kıyasla Ocak-Şubat aylarında satışlarda yüzde 48’lik, pazar payımızda ise yüzde 2’lik bir artış yakaladık” dedi.

HEDEFLERİMİZİ YAKALIYORUZ

Mart ayını hedeflenen satış rakamlarını tutturarak kapattıklarını dile getiren Bekdikhan, 2018’in geçen yıla paralel bir seviyede pazar olacağını iletti. Pazarın dinamiklerine yeni modelleriyle uyum sağlamaya başlayan marka, CLS, A-Serisi, C-Serisi ailesi, S-Serisi Cabrio, G-Serisi gibi yeni modellerle dikkat çekiyor. Öte yandan Bekdikhan, “2018 yılında elektrikli smart ve GLC hibrit gibi özel modellerimizi Türkiye pazarına sunmaya başlayacağız. Gerek dijitalleşme gerekse elektrikli araçlar alanındaki hazırlıklarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Markanın bu yıl içinde yapacağı diğer yenilikler ise şöyle:

Yeni S-Serisi Cabriolet 2018 yılının Haziran ayında S 560 ve S 63 4MATIC motor seçeneği ile Türkiye pazarında yerini alacak.

Mayıs ayında yenilenen CLS piyasaya sunulacak.

A-Serisi, A 180 d ve A 200 motor seçenekleri ile Türkiye’de Mayıs ayında satışa çıkacak ve A Serisi sedan Aralık 2018’de gelecek.

Ağustos ayında ise C-Serisi Sedan, Coupé, Cabriolet ve Estate modelleri gelecek.

G-Serisi Haziran ayında GELİYOR.

AMG ailesi yeni üyesi dört kapılı 4MATIC GT Coupé modeli V8 ve V8 S motor seçenekleriyle Ekim 2018’den itibaren boy gösterecek.

ÖTV HEM SADE DEĞİL HEM DE DEĞİŞKEN

2017’de Türkiye otomobil pazarında yüzde 4.5 oranında bir gerileme yaşarken, 2016 yılının Kasım ayında yapılan yeni ÖTV düzenlemesi premium segmentte yüzde 17 seviyesinde bir gerilemeye yol açtı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şükrü Bekdikhan, “Bu doğrultuda 2017 yılı için yeni vergi yapısına, maliyet artışlarına bağlı olarak yıl içerisinde yapılan fiyat artışlarına uyum sağlamakla geçirdiğimiz bir yıl oldu diyebiliriz. ÖTV bizde hem sade değil hem de sürekli değişiyor. Tüm bunlara rağmen ulaştığımız satış seviyesinden ve tabii ki premium segmentte lider olarak yılı kapatmaktan dolayı mutluyuz. Bu başarımızda C-Serisi Sedan, Coupé ve Cabriolet modellerinin yanı sıra E-Serisi, A-Serisi ve CLA modelleri en önemli aktörler oldular” dedi.

ŞARJ İSTASYONU KURACAK

Mercedes-Benz Türk bu yıl ilk kez Türkiye’ye elektrikli ve hibrit otomobil getirerek Türkiye pazarında yeni segmentlere giriş yapıyor. Yılın ikinci yarısında satışa sunulmaya başlanacak elektrikli Smart (160 km menzil) ve GLC Plug-in Hybrid modelleri ile Türkiye’de boy gösterecek. Bekdikhan “Mercedes-Benz Türk olarak GLC Plug-in Hybrid ve elektrikli Smart modellerimizi bu yıl Türkiye’de satışa sunacağız. Bu karar tabii ki öncesinde bayilerde gerekli servis altyapı çalışmalarını ve elektrik dolum istasyonlarının kurulumunu gerektirdi. Bunun yanında müşterilerimize elektrikli şarj istasyonlarını da özellikle evlerine kuracağız. Daimler AG 2022 yılına kadar toplamda 10 milyar euroyu aşan bir yatırım yapılacağı bildirildi. 2025 yılına kadar ise tamamen elektrikli otomobillerin toplam Mercedes-Benz otomobil satış adetlerinin yüzde 20 seviyesinde bir pay alması bekleniyor” dedi.

İKİNCİ EL ‘YILDIZ’DA YÜZDE 30 ARTIŞ

Şükrü Bekdikhan “Sıfır araç satışının yanı sıra ikinci el araç satış operasyonu da bizim için büyük önem taşıyor. 2018 yılının ilk iki ayında Mercedes-Benz Sertifikalı Kullanılmış Otomobil satış hacmimizde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık olarak yüzde 30 oranında artış sağladık. Bu yıl lanse edeceğimiz markamız Mercedes-Benz Certified ile sertifikalı kullanılmış otomobil programımızın avantajlarını daha da güçlendirerek en iyi müşteri deneyimini pekiştirmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda, yetkili bayilerimiz kanalıyla 6 yaş ve 120 bin km’nin altında ve ayrıntılı teknik kontrollerle kriterlerimize uygun olduğu onaylanmış olan otomobillerin “Ücretsiz 2 Yıl Onarım Güvencesi” ile müşterilerimize sunulacağı Mercedes-Benz Certified satış programı sayesinde yeni bir Mercedes-Benz otomobil satın alındığında yaşanan güven ve memnuniyetin, tıpkı ilk günkü gibi sürdürülmesini amaçlıyoruz.