Goodyear Türkiye en iyi iş veren ödülünü aldı

15 saat önce

Goodyear Türkiye, İnsan Kaynakları alanındaki politikaları ve uygulamalarıyla bu yıl da Top Employers Institute tarafından “En İyi İşveren” ödülünü aldı

Bağımsız bir kuruluş tarafından, ‘Top Employer Türkiye’ (En İyi İşveren – Türkiye) olarak üst üste üçüncü kez en iyi işveren ödülüne sahip olmanın, şirket insan kaynakları(İK) uygulamalarının takdir edilmesi anlamında çok önemli bir gösterge olduğunu vurgulayan Goodyear Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Selda KALLECİ, “En İyi İşveren sertifikası, bizler için Goodyear’da çok önemli bir başarı göstergesidir. İlk önceliğimiz; her zaman çalışanlarımız olmuştur ve gelecekte de öyle olacaktır. En doğru İK politikalarını uygulamamız, mevcut insan kaynağımızı korumada ve yeni yetenekleri organizasyonumuza dahil etmede önemli katkı sağlamaktadır” dedi.

Kalleci, bu sertifikanın, Goodyear’ı pazardaki diğer başarılı şirketlerle karşılaştırma imkanı verdiğini ve mükemmelliğe bağlı bir işveren olarak, daha geliştirilebilecek alanların belirlenmesine de fırsat tanıdığını ifade etti.

EN İYİ İŞ VEREN OLDU

Goodyear, Avrupa’da üst üste beşinci kez Top Employer Institute tarafından verilen ‘Avrupa’nın En İyi İşvereni’ ödülünün sahibi oldu. Goodyear Şirketi, Türkiye’nin yanı sıra Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Slovenya, İspanya, İngiltere, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri pazarlarında da ‘En İyi İşveren’ ödülünü kazandı.

Bağımsız olan Top Employers Institute tarafından yürütülen sertifikalandırma süreci; her şirketin strateji, politika uygulamaları, çalışanların durumu ve gelişimini izleme ile bu konular hakkında kurulan iletişim gibi belirli alanlarda yürütülen çalışmaları değerlendiren ‘’İK Alanında En İyi Uygulama Araştırması’’ sonuçlarına dayanıyor. Değerlendirme süreci kapsamında, bu araştırma sonuçlarına dayanan bağımsız bir denetim de gerçekleştiriliyor. Goodyear, özellikle yetenek stratejisi, performans yönetimi, kariyer ve yedekleme yönetimi ile öğrenim ve gelişim alanlarında en yüksek değerlendirmeleri aldı.