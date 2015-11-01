Son Dakika:
 
 
 

Son haberler

Fotoğraf-Video

Renault Trezor 2016’nın en güzel konsept otomobili oldu

Renault Trezor 2016’nın en güzel konsept otomobili oldu

Otomotiv sektöründe ÖTV indirimi yok

Otomotiv sektöründe ÖTV indirimi yok

Opel’in yeni SUV modeli Crossland X temmuza hazır

Opel’in yeni SUV modeli Crossland X temmuza hazır

Şubat ayında Nissan fırsatı

Şubat ayında Nissan fırsatı

Ford Otosan’dan AutoShow 2017 için açıklama

Ford Otosan’dan AutoShow 2017 için açıklama

2016 stokları oto pazarına ocak ayında can verdi

2016 stokları oto pazarına ocak ayında can verdi

Yeni Seat Ibiza abisinin yolundan gidiyor

Yeni Seat Ibiza abisinin yolundan gidiyor

Honda’nın 2017 FIA WTCC EKİBİ BELLİ OLDU

Honda’nın 2017 FIA WTCC EKİBİ BELLİ OLDU

Otokoç tek başına pazarın yüzde 8’ini sırtladı

Otokoç tek başına pazarın yüzde 8’ini sırtladı

Castrol Ford Team Türkiye 6’ncı kez şampiyon

Castrol Ford Team Türkiye 6’ncı kez şampiyon

Çok Okunan haberler

Oto Gündem E-Dergi

Open publication - Free publishing

Etiketler

2016 araç auto avrupa benzinli dacia dizel donanım faiz fiat fiyat fiyatı ford haber honda hyundai indirim kampanya marka model motor ne kadar nissan opel oto otogundem otogundemi otomatik otomobil otomobil dergisi otomobil gundemi otomobil haberleri otomobil kampanyaları otomobiller otomotiv performans peugeot renault suv test toyota toyota haberleri tüketim türkiye yeni

Goodyear Türkiye en iyi iş veren ödülünü aldı

Goodyear Türkiye en iyi iş veren ödülünü aldı
15 saat önce
Facebook 0 Twitter 0

Goodyear Türkiye, İnsan Kaynakları alanındaki politikaları ve uygulamalarıyla bu yıl da Top Employers Institute tarafından “En İyi İşveren” ödülünü aldı

Bağımsız bir kuruluş tarafından, ‘Top Employer Türkiye’ (En İyi İşveren – Türkiye) olarak üst üste üçüncü kez en iyi işveren ödülüne sahip olmanın, şirket insan kaynakları(İK) uygulamalarının takdir edilmesi anlamında çok önemli bir gösterge olduğunu vurgulayan Goodyear Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Selda KALLECİ, “En İyi İşveren sertifikası, bizler için Goodyear’da çok önemli bir başarı göstergesidir. İlk önceliğimiz; her zaman çalışanlarımız olmuştur ve gelecekte de öyle olacaktır. En doğru İK politikalarını uygulamamız, mevcut insan kaynağımızı korumada ve yeni yetenekleri organizasyonumuza dahil etmede önemli katkı sağlamaktadır” dedi.
Kalleci, bu sertifikanın, Goodyear’ı pazardaki diğer başarılı şirketlerle karşılaştırma imkanı verdiğini ve mükemmelliğe bağlı bir işveren olarak, daha geliştirilebilecek alanların belirlenmesine de fırsat tanıdığını ifade etti.

EN İYİ İŞ VEREN OLDU

Goodyear, Avrupa’da üst üste beşinci kez Top Employer Institute tarafından verilen ‘Avrupa’nın En İyi İşvereni’ ödülünün sahibi oldu. Goodyear Şirketi, Türkiye’nin yanı sıra Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Slovenya, İspanya, İngiltere, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri pazarlarında da ‘En İyi İşveren’ ödülünü kazandı.
Bağımsız olan Top Employers Institute tarafından yürütülen sertifikalandırma süreci; her şirketin strateji, politika uygulamaları, çalışanların durumu ve gelişimini izleme ile bu konular hakkında kurulan iletişim gibi belirli alanlarda yürütülen çalışmaları değerlendiren ‘’İK Alanında En İyi Uygulama Araştırması’’ sonuçlarına dayanıyor. Değerlendirme süreci kapsamında, bu araştırma sonuçlarına dayanan bağımsız bir denetim de gerçekleştiriliyor. Goodyear, özellikle yetenek stratejisi, performans yönetimi, kariyer ve yedekleme yönetimi ile öğrenim ve gelişim alanlarında en yüksek değerlendirmeleri aldı.

,,,,,,,,,,,,

Benzer Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi

    LS Medya
    Otogundem Dergisi
    Cep : 0507 302 01 22
    aliyildirim@otogundem.com.tr
    msn : otogundem@gmail.com

İletişim

© 2015 www.otogundem.com.tr