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GSI ruhu Insignia ile Eylül’de geri dönüyor

GSI ruhu Insignia ile Eylül’de geri dönüyor

Daha çarpıcı sportif ön ve arka tasarıma ek olarak göz alıcı 20 inç jantlar ve sekiz ileri şanzımanla birlikte GSİ ruhunu geri getiren Opel Insignia Eylül’de Türkiye’de. Hafif mimarisi, alçak ağırlık merkezi ve güçlü motoru sportif sürüş meraklılarının tüm beklentilerini karşılamaya hazır. 2.0 260 hp’lik turbo benzinli ve 2.0 210 hp’lik turbo dizel motor seçenekleri […]

52 saniye önce -
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Daha çarpıcı sportif ön ve arka tasarıma ek olarak göz alıcı 20 inç jantlar ve sekiz ileri şanzımanla birlikte GSİ ruhunu geri getiren Opel Insignia Eylül’de Türkiye’de.

Hafif mimarisi, alçak ağırlık merkezi ve güçlü motoru sportif sürüş meraklılarının tüm beklentilerini karşılamaya hazır. 2.0 260 hp’lik turbo benzinli ve 2.0 210 hp’lik turbo dizel motor seçenekleri ile satışa sunulacak yeni model, yakıt verimliliği ile performansı bir arada sağlayacak. Benzinli versiyonda 400 Nm tork, dizel versiyonda ise 480 Nm tork üreten ünite 8 ileri otomatik şanzımanla birlikte gelecek. Sürücüsü, sportif sürüş tarzına uygun şekilde vites değişimlerini direksiyon arkasındaki kulakçıklardan yapabiliyor. Insignia GSi’da standart olarak sunulacak tork vektörleme özellikli dört çeker sistemi ise virajlarda dışa savrulmanın önüne geçip çevik sürüşe katkı sağlıyor. Michelin marka spor lastikleri yola tutunmayı artırırken 20 inç’lik jantları da yeni modele sportif görünüm veriyor.

YEŞİL CEHENNEM’DE OPC’YE TUR BİNDİRDİ

Ön tarafında bulunan geniş krom hava kanalı ve arka tarafa bastırma kuvveti uygulayan spoyler gibi ince ayarlar ile Opel mühendisleri yeni GSi ile en verimli Insignia’lardan birini ortaya çıkarmayı başardılar. Otomobilin geliştirme süreci Almanya’nın “Yeşil Cehennem” olarak da bilinen ünlü yarış pisti Nürburgring’de yapıldı. Kısalan helezon yayları sayesinde yeni model 10 mm daha alçaldı. Özel sportif amortisör savrulmaları azaltırken, 345 mm Brembo frenler de dinamik ve güvenli sürüşe katkı sağlıyor. GSi ile standart olarak sunulan FlexRide adaptif şasi sistemi sayesinde sürücü, kendi sürüş tarzına göre süspansiyonu ve direksiyon sertliğini ayarlayabiliyor. Sistem, seçilen sürüş moduna uygun şekilde gaz pedalı ve vites değişim noktalarını da uygun şekilde düzenliyor. Sürücü Standard, Tour ve Sport olmak üzere üç mod arasında seçim yapabiliyor. Sadece Insignia GSi’da bulunacak Performans moduna ise ESP tuşuna iki defa basıldığında geçiliyor. Bu mod araca daha fazla savrulma imkanı sağlayarak daha da performanslı sürüşe izin veriyor. Tüm bu özellikler sayesinde yeni Insignia GSi, bir önceki nesil 2.8 V6 Turbo motorlu sportif Insignia OPC’ye Nürburgring-Nordschleife’de gerçekleştirilen karşılaştırma testlerinde tam bir tur fark atmayı başardı. Bu farkın ortaya çıkmasında yeni GSi’ın Insignia OPC’ye kıyasla 160 kg daha hafif olması da önemli bir rol oynuyor.

2017 Opel Insignia GSi

AGR SERTİFİKALI DERİ KOLTUKLAR

Sportif sürüşle konforu bir arada sunan Insignia GSi’ın öne çıkan özelliklerinden bir diğeri de AGR sertifikalı deri koltukları. Performanslı sürüş tarzı için artırılmış yan destek sunan koltuklar aynı zamanda Insignia Grand Sport’ta da olduğu gibi ısıtma, havalandırma ve masaj özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Baş desteği de koltuğa entegre durumda. GSi modelleri, Opel’in 33 yıllık sportif model tasarım geçmişini yansıtıyor. İlk GSi modelleri Manta GSi ve Kadett GSi 1984 yılında meraklıları ile buluştu. Insignia GSi’dan önce pazara sunulan son GSi modeli ise 2012’de Corsa D GSi olmuştu.

2017 Opel Insignia GSi

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