Dacia marka arabalarda yeni bir satış kampanyası başladı. Günde 39.90 liradan başlayan ödemelerle birlikte sıfır araba sahibi olmak mümkün.

Şubat ayında Dacia’nın tüm binek ve hafif ticari modellerinde geçerli avantajlı fiyatlar ve artan ödemeli kredi seçenekleri yer alıyor. Kampanya kapsamında Dacia Sandero 39TL, Dokker 49.90TL ve Duster 59.90TL gibi cazip günlük ödeme seçenekleri ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Kampanyada bir yıl uzatılmış garanti hakkının yanı sıra Dacia Kasko’da anında 1.000TL indirim imkanı sunuluyor. Artan ödeme seçeneği ile yeni bir Dacia sahibi olmak isteyen müşteriler, yüzde 1,99 faiz oranından faydalanıyor. Artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen müşteriler için Dokker modelinde 50.000 TL kredi, 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz fırsatı yer alıyor.