Mayıs ayında Dacia’nın tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı fiyatlar yer alıyor. Hatta günlük 39.90’a otomobil bile satılıyor.

Kampanya kapsamında Dacia Sandero 39,90TL, Dokker 49.90TL ve Duster 59.90TL gibi cazip günlük ödeme seçenekleri ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Artan ödeme seçeneği ile yeni bir Dacia sahibi olmak isteyen müşteriler, yüzde 1,89 faiz oranından faydalanıyor.

DOKKER İÇİN 12 AY SIFIR FAİZ

Hafif ticari araç almayı düşünen ve artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen müşteriler için fırsat var. Dokker modelinde 40.000 TL kredi, 12 aya varan vade seçeneklerine sıfır faiz fırsatı yer alıyor.

75 BİN 900 LİRAYA SANDERO

Mayıs ayında Sandero 75.900TL, Dokker 77.900TL, Logan MCV 88.900TL, Lodgy 95.900TL, Duster ise 98.900TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.