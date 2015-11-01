Güvenlik Renault ve Dacia servislerinde

17 saat önce

Renault Yetkili Servislerinde, 13 Mayıs 2017 Cumartesi gününe kadar tüm Renault ve Dacia araçları kapsayan “Önce Güvenlik Kampanyası” düzenleniyor.

Renault düzenlediği bu kampanya ile Renault ve Dacia sahiplerine, yaza girerken araçlarının bakım onarımlarını yaptırmaları ve güvenle tatile çıkabilmeleri için fırsat sunuluyor. Kampanya kapsamında Renault Yetkili Servislerinde fren, silecek, aksesuar fix paketlerinde ve tampon onarımlarında yüzde 20 avantajlı fiyatlar bulunuyor. Ayrıca tüm Motrio yaz lastiklerinde 4 al 3 öde avantajı yer alıyor. Renault Yetkili Servislerinde, 13 Mayıs 2017 Cumartesi gününe kadar tüm Renault ve Dacia araçları kapsayan “Önce Güvenlik Kampanyası” düzenleniyor.