Fransız üretici Citroen, Berlingo’yu yeniledi. Artık bir hafif ticari araçtan çok binek konforu sunmayı başaran model, ticarete konfor getirdi. Yeni Berlingo, tüketimiyle de oldukça iddialı.

1996 yılında yolculuğa çıkan Citroen Berlingo, 3’üncü nesliyle dikkat çekiyor. Bizim de İstanbul’da gerçekleştirilen test sürüşünde kullanma imkanı bulduğumuz yeni model, konforuyla dikkatimizi çekti. Önceki nesline göre bir ticari araçtan çok, konforlu bir binek gibi tepkiler veren araç, düşük tüketimiyle beğenimizi kazandı. 775 litrelik bagajıyla önceki neslinde 100 litre daha fazla yük alabilen modelin arka camı bağımsız açılıyor. Geniş ve ferah iç mekanın farklı noktalarına dağıtılan toplam 186 litre kapasiteli 28 adet bölme ve saklama alanı küçük eşyaların kabin içinde yaratabileceği karmaşayı ortadan kaldırıyor.

HER YOLA GELİYOR

Citroën, üçüncü nesil Yeni Berlingo ile hem segment hem de marka adına bu segmentin algısını değiştirecek tamamen yeni bir yaklaşım ortaya koyuyor. Otomobil dünyasındaki en güncel trendleri ve en yeni teknolojileri bünyesinde barındıran Yeni Berlingo ailelerin temel ihtiyaçları dışında hafta sonu gezmelerini ve hobi amaçlı kullanımları da karşılıyor. Yeni Citroën Berlingo tasarımıyla özgün ve çekici, dış boyutları kompakt ancak iç hacmi geniş ve en önemlisi fonksiyonel ve kullanışlı bir yol arkadaşı arayanlara hitap ediyor. Yeni Citroën Berlingo, markanın ”Sizlerden ilham alındı” yaklaşımına sadık bir tasarım ve konfor sunuyor.

DARBE EMİCİ: Airbump

Orijinal gövde mimarisine sadık, ancak son derece yenilikçi ve modern bir tasarıma sahip olan Yeni Citroën Berlingo detaylarıyla enerjik ve yenilikçi bir duruş sergiliyor. Yan gövdeye uygulanan kıvrımlar kadar yüksek omuz çizgisi ve eğimli ön cam da dinamik bir görünüm sergiliyor. Standart olarak sunulan tavan barları dinamik görünüme katkı sağlarken, gerektiğinde fonksiyonelliği destekliyor. Kapıların alt kenarına uygulanan Airbump® kaplamalar ise daha güçlü bir görünüm sunuyor ve otomobili küçük çizik ve ezilmelere karşı korumaya yardımcı oluyor.

BAGAJ HACMİ 100 LİTRE BÜYÜMÜŞ

Yeni Citroën Berlingo’nun gerek dış, gerek iç mekânındaki birçok fonksiyonel çözüm kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Sınıfının en geniş kapı açıklığını sunan ve elektrikli camlarla donatılan sürgülü yan kapılar bunlardan sadece biri. Geniş bagaj kapağı 775 litre ile yerini aldığı nesilden 100 litre daha büyük olan Yeni Berligo’nun bagajına kolay bir erişim sağlıyor ve büyük nesnelerin rahatlıkla yüklenmesine imkân tanıyor. Bagaj kapağından bağımsız açılan arka cam ve iki farklı yükseklikte ayarlanabilen yeni bagaj rafı, bagaj kapağının açılamadığı durumlarda erişimi kolaylaştırıyor.

BAGAJDAN BAĞIMSIZ AÇILAN ARKA CAM

Çok fonksiyonlu tavan sistemi önceki nesilde de kabin içi fonksiyonelliği destekliyordu. Yeni nesilde de kullanıma sunulan yeni Modutop® 92 litrelik saklama alanı sağlıyor. Çok fonksiyonlu bagaj tavan rafının 60 litrelik bölümüne ikinci koltuk sırasından veya bağımsız açılabilen bagaj camından da erişilebiliyor.

DONANIMI OLDUKÇA ZENGİN

14 farklı sürüş destek sistemi ile üstün sürüş güvenliği sağlarken sürücünün stresini azaltıyor. Renkli yükseltilmiş gösterge ekranı, sadece uyarmakla kalmayan ve aracı şeridine sokmak için direksiyon düzeltmesi de yapan Aktif Şerit Takip Sistemi, Sürücü Dikkat Uyarı Sistemi, Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, Genişletilmiş Trafik İşareti Tanıma, Programlanabilir Hız Sabitleyici ve Sınırlandırıcı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Aktif Güvenlik Fren Sistemi, Akıllı Far Sistemi, Viraj Aydınlatma Fonksiyonu, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma, Yokuş Kalkış Desteği ve standart olarak sunulan Elektronik Park Freni gibi donanımlar yolculukları daha güvenli kılıyor.

FİYATI 99 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Berlingo, yeni 1.5 BlueHDi dizel, 1.6 BlueHDi dizel ve ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor seçenekleri ile yollara çıkıyor. Dizel cephesinde yeni 1.5 BlueHDi 130 HP S&S 6 ileri manuel şanzıman ve 1.6 BlueHDi 100 HP S&S 5 ileri manuel şanzıman gibi iki farklı seçenek sunuluyor. Benzinli cephesinde ise 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 ileri manuel şanzıman kombinasyonu kullanıma sunuluyor. Araç lansmana özel 45 bin lira kredi için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı veya 50 bin lira kredi için aylık bin 500 TL ödemeli finansman kampanyası ve 99 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.