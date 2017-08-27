Hamileler nasıl araç kullanmalı? 9 aya 9 öneri

SEAT sürüş uzmanları, hamilelik döneminde araç kullanımına karşı duyulan endişelerin, tavsiyelere uyulması durumunda yersiz olduğunu belirtiyor. Sürüş esnasında, uzmanlar, karınla direksiyon arasında en az 25 cm mesafe bırakılması gerektiğinin altını çizerken, emniyet kemerinin doğru kullanımının da anne karnındaki bebeğin olası bir kaza anında yaralanma riskini yüzde 50’den fazla azalttığına dikkat çekiyor.

Emniyet kemeri kullanımı hamilelerde yaralanmaya yol açar mı? Otomobil kullanmak tıbbi açıdan sakıncalı mıdır? Tatil döneminde karayolu yolculukları sıklaşırken, bazı hamileler direksiyon başına geçme konusunda endişe duyuyor. Eğer doktorunuz aksi yönde bir uyarıda bulunmadıysa, belli başlı tavsiyelere uyduğunuz takdirde hamilelik döneminde otomobil kullanmanızda herhangi bir sakınca bulunmuyor. Kadınların, hamileliklerinin tüm sürecinde araç kullanabileceklerini söyleyen SEAT sürüş uzmanları, bunun için 9 sürüş önerisi veriyor.

Emniyet kemeriniz her zaman takılı olsun

Avrupa ülkelerinin çoğunda hamilelerin emniyet kemeri takmaları zorunlu. SEAT Araç Güvenlik Gelişimi birimi uzmanları, emniyet kemerinin güvenli kullanımını şöyle açıklıyor: Emniyet kemerinin karından geçen bölümü, fetüse baskı uygulamadan anne adayını kavrayabilmek için olabildiğince alttan bağlanmalı. Çapraz omuz kemeri ise karnın üzerinden ve göğüs arasından geçerek köprücük kemiğinin üzerine gelmeli.

Anne karnındaki bebeğin yaralanma riskini yarıya indirin

Yapılan son araştırmalara göre, emniyet kemeri doğru kullanıldığı takdirde trafik kazalarında oluşabilecek ciddi fetüs yaralanmalarının yarısı önlenebiliyor. Martorell’de bulunan ve İspanya’da bir ilk niteliğindeki, yeni SEAT Sağlık Hizmetleri & Rehabilitasyon Merkezi (CARS) Jinekoloji bölüm başkanı Dr. Emmanuel de Sostoa, emniyet kemerinin kullanılmadığı bir kazada direksiyona doğrudan çarpmanın “plasenta ayrılması ya da rahim yırtılması gibi ciddi yaralanmalara yol açabileceği” yönünde uyarıyor.

Karnınızı direksiyondan 25 cm kadar uzakta tutun

Koltuğunuzu direksiyondan uzak tutacak şekilde kaydırdığınızda, olası bir kaza anında karnınızın direksiyonun alt kısmına doğrudan çarpmasını engellemiş olursunuz.

Hava yastığınızı her zaman aktif hale getirin

Uzmanlar, direksiyon başında ya da ön koltukta oturan bir hamilenin, her iki ön koltuk hava yastığını da aktif halde tutmasını öneriyor.

Her ay farklı konfor ve emniyet

Hamileliğin ilk üç aylık döneminde otomobil kullanmakla, dört ila dokuzuncu aylarında otomobil kullanmak arasında büyük farklar bulunuyor. Bu nedenle aylar geçtikçe koltuğunuzun ayarını yenilemeniz, doğru bir oturma pozisyonuna gelmeniz ve koltuğun arka kısmını olabildiğince dikey hale getirmeniz önem taşıyor.

Karın destek bandı kullanımı

Bazı anne adayları, özellikle hamileliğin son dönemlerinde karın destek bandı takmayı tercih ediyorlar. Zorunlu olmamakla beraber, bu bant otomobil yolculuğunuzu daha konforlu hale getirebilir.

Bol ve rahat giysiler, düz ayakkabılar ve sakin bir sürüş

Hamilelere, diğer tüm zamanlarda olduğu gibi otomobil kullanırken de düz, rahat ayakkabılar giymeleri öneriliyor. Ani manevralar ve tatsız sürprizlerden kaçınmak için emniyet mesafesini artırmak da tavsiyeler arasında.

Sık sık mola verin

Genel olarak uzun yolculuklar tavsiye edilmiyor. Sürekli açlık hissi ve sık ihtiyaç molaları hamilelerde yaygın olarak görüldüğünden, sık sık mola verilmesi ve otomobilden çıkıp dolaşılarak kan dolaşımının hızlandırılması öneriliyor.

Ne zaman otomobil kullanmayı bırakmalıyım?

Sağlıklı bir hamilelik dönemi geçiren kadınlar için açıkça belirtilen herhangi bir yasak söz konusu değil. Dr. Sostoa’ya göre hamileler sağduyulu davranarak, direksiyon başında kendilerini rahat hissetmemeye başladıklarında otomobil kullanmayı bırakmalılar. Bu sebeple kadınlar genellikle hamileliklerinin son ayında otomobil kullanmayı sonlandırıyor.