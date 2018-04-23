Hatlı minibüs kültürünü Avrupa’ya taşıyacak

Yurtdışında Türkiye’de olduğu gibi hatlı minibüs kavramının olmadığını dile getiren Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Arpacıoğlu, “Karsan’ın amacı hatlı minibüse benzer toplu taşımayı Avrupa’ya götürmek. Bu yıl ihracat oranımızı yüzde 45’ten yüzde 65’e çıkaracağız” dedi.

Karsan, ihracatta yükselişe geçiyor. Geçen yıl en büyük ilerlemeyi ihracatta yaşadıklarını vurgulayan Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “2017’de 2016’ya göre ihracatımızı 3’e katladık. Ayrıca 160 civarında BredaMenarinibus marka otobüsü İtalya’ya ihraç ettik. Türkiye’de 1200 adet Jest satışı gerçekleştirdik. 60-70 civarında da yurtdışına Jest minibüs sattık. Atak’tan da 200 tane yurtiçine, 70 tane de yurtdışına sattık. Bir de Star modelimiz var. Ondan da 30 tane satış gerçekleştirdik” diye konuştu. Toplam satışlarının yüzde 45’ini oluşturan ihracat oranlarını bu yıl yüzde 65’e çıkarmayı planladıklarını vurgulayan Arpacıoğlu, yurtiçi hedeflerine de değindi.

AVRUPA’NIN ‘STAR’I OLACAK

Arpacıoğlu, “Türkiye’deki hedeflerimiz geçen yıl ile benzer seviyede. 1200 civarında Jest, 250-300 adet civarında da Atak satmayı planlıyoruz. Star çok spesifik bir araç. Amacımız Star’dan yurtdışına daha çok satmak” dedi. Arpacıoğlu, “Asıl hedefimiz ise Batı Avrupa. İtalya’da yeni distribütörlük verdik. Fransa’da gelişmeyi öngörüyoruz. Yurtdışındaki distribütör sayımız geçen yıl 11 adede ulaştı. Bu yıl söz konusu rakamı 20’ye çıkaracağız. Yurtdışında bizimki gibi hatlı minibüs yok. Karsan’ın amacı hatlı minibüse benzer toplu taşımayı Avrupa’ya götürmek. Bir diğer hedefimiz ise verimliliği ile ön plana çıkan Atak’ın yurtdışındaki satışlarını artırmak.”

GELECEK YIL ELEKTRİKLE ‘ATAK’ YAPACAK

Elektrikli araçlara yönelik projelerine de değinen Arpacıoğlu, “Hem kendi markamız ile hem de stratejik partnerlerimiz için fason üretim yapıyoruz. Fason üretim ile Bozankaya firmasıyla elektrikli otobüs üretimi gerçekleştiriyoruz. Kendi markamıza da Jest’in elektriklisini yapıyoruz. Bozankaya elektrikli otobüsün üretimi devam ediyor. İleride Atak’ın elektriklisini üreteceğiz. Gelecek yıla yetişebilir” diye konuştu. Muzaffer Arpacıoğlu, “Üretim anlamında yoğun bir dönem yaşıyoruz. İlk 6 aylık üretim planımız şu an doldu” dedi.