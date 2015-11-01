Son Dakika:
 
 
 

Son haberler

Fotoğraf-Video

Castrol Ford Team Türkiye 6’ncı kez şampiyon

Castrol Ford Team Türkiye 6’ncı kez şampiyon

Honda Avrupa’da en hızlı büyüyen marka oldu

Honda Avrupa’da en hızlı büyüyen marka oldu

Peugeot 2017’de SUV ile büyüyecek

Peugeot 2017’de SUV ile büyüyecek

Coupe gibi SUV: Audi Q8 Concept

Coupe gibi SUV: Audi Q8 Concept

Lüks otoyu internet üzerinden satacak

Lüks otoyu internet üzerinden satacak

Yeni Opel Crossland X

Yeni Opel Crossland X

Türkiye’nin en fazla satan SUV modeli Qasqhai

Türkiye’nin en fazla satan SUV modeli Qasqhai

Renault binek otomobilde liderliği bırakmadı

Renault binek otomobilde liderliği bırakmadı

Daralan pazarda yeni ‘X’ modelleriyle büyüyecek

Daralan pazarda yeni ‘X’ modelleriyle büyüyecek

Nissan Türkiye kendi rekorunu kırdı

Nissan Türkiye kendi rekorunu kırdı

Çok Okunan haberler

Oto Gündem E-Dergi

Open publication - Free publishing

Etiketler

2016 araç auto avrupa benzinli dacia dizel donanım faiz fiat fiyat fiyatı ford haber honda hyundai indirim kampanya marka model motor ne kadar nissan opel oto otogundem otogundemi otomatik otomobil otomobil dergisi otomobil gundemi otomobil haberleri otomobil kampanyaları otomobiller otomotiv performans peugeot renault suv test toyota toyota haberleri tüketim türkiye yeni

Hidrojen Yakıta Geçiş Hızlanacak

Hidrojen Yakıta Geçiş Hızlanacak
15 saat önce
Facebook 0 Twitter 0

Hidrojen yakıtlı Mirai ile otomobil dünyasında ses getiren Toyota, bu teknolojinin kısa zamanda yaygınlaşması için bir dizi ortak çalışmaya girdi.

Geçtiğimiz yıl tanıttığı hidrojen yakıtlı Mirai ile otomobil dünyasında büyük ses getirmeyi başaran Toyota, bu teknolojinin kısa zamanda yaygınlaşması için bir dizi ortak çalışmaya girdi. Bu amaçla; CO2 salınımı olmayan geleceğin en temiz yakıtı olarak gösterilen hidrojenin yaygınlaşması için çalışmalarını sürdüren Toyota, uluslararası otomobil üreticisi, taşımacılık ve enerji sektöründen 13 büyük firmanın katıldığı Hidrojen Konseyi’ni kurdu. Global bir girişime imza atan konsey, uzun dönemli bir birlikteliği temsil edecek ve enerji geçişinde hidrojen kullanımını hızlandırmayı birinci öncelik olarak görecek.

HİDROJEN YAKIT İÇİN YATIRIMLARA HIZ

Kullanımı sırasında herhangi bir CO2 emisyonu salınımı gerçekleştirmediği için temiz ve düşük karbonlu enerjiye geçişte önemli bir konumda yer alan hidrojen yakıt hücreli otomobiller, Toyota’nın öncelikleri arasında yer alıyor. Yeni kurulan konsey ise politikacılardan, iş alanındaki şirketlere, uluslararası ajanslara ve sivil toplum örgütlerine kadar birçok kilit noktada hedeflere ulaşmak için hidrojenin önemini tüm platformlarda anlatacak. Hidrojen Konseyi, aynı zamanda hidrojen ve yakıt hücreli araç sektörünü geliştirmek için yatırımların hızlandırılmasını sağlayacak. Bu yatırımların şu anda toplam değerinin yılda 1.4 milyar Euro olacağı tahmin ediliyor.

HİDROJEN KONSEYİ KURULUYOR

Toyota Yönetim Kurulu Başkanı Takeshi Uchiyamada, Hidrojen Konseyi’nin hidrojen teknolojisini tanıtmak ve dünyaya olan faydalarını göstermek adına liderlik görevi olduğunu belirterek, “Bu sayede hükümetlerden, endüstriden ve daha önemlisi insanlardan destek göreceğiz ve onların hidrojeni anlamasını sağlayacağız. Hidrojen yakıtlı aracımız da dahil olmak üzere Toyota olarak her zaman otomotiv endüstrisinde çevre ve teknolojik gelişim konusunda öncü bir rol üstlendik. Düşük karbonlu topluma doğru geçiş konusunda hidrojenin büyük bir potansiyeli olduğunu biliyoruz. Hidrojen Konseyi, bu geçişi aktif bir şekilde cesaretlendirecektir” dedi. Temiz geleceğin enerjisi olarak görülen hidrojen yakıtlı otomobillerin yaygınlaşması için oluşturulan Hidrojen Konseyi’nde yer alan üyeler, dünya çapında toplamda 1.07 trilyon geliri ve 1.72 milyon çalışanı temsil ediyor.

,,,,,,,,,,,,,,,

Benzer Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi

    LS Medya
    Otogundem Dergisi
    Cep : 0507 302 01 22
    aliyildirim@otogundem.com.tr
    msn : otogundem@gmail.com

İletişim

© 2015 www.otogundem.com.tr