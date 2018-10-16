Kısa bir süre önce Fransız grup PSA’ya satışı gerçekleşen Opel’in Almanya’daki merkezine emisyon baskını düzenlendi. Opel ise baskınla ilgili şu açıklamayı yaptı: Hileli cihazların kullanımına yönelik suçlamaları kabul etmiyoruz ve otomobillerimizin mevcut yönetmeliklerle uyumlu olduğunu ifade etmekte fayda görüyoruz.
Opel’in Almanya’daki merkezine baskın düzenlendi. Hessen Eyalet Kriminal Polisi, şirketin Rüsselsheim’daki merkezi ve Kaiserslautern tesislerinde arama yaptı. 2012, 2014 ve 2017 yıllarında üretilen Insignia, Zafira ve Cascada model toplam 95 bin otomobilin emisyon değerlerinin bir bilgisayar yazılımı sayesinde olduğundan az gösterildiği iddia ediliyor. Opel ise bu araçların geri çağrılacağını açıkladı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Opel şunlara değindi: Hileli cihazların kullanımına yönelik suçlamaları kabul etmiyoruz ve otomobillerimizin mevcut yönetmeliklerle uyumlu olduğunu ifade etmekte fayda görüyoruz. Bu açıklamamızı devam eden duruşma sırasında Kraftfahrtbundesamt’a (KBA – Federal Motorlu Taşıma Otoritesi) net şekilde ifade ettik. Süreci yavaşlatma gibi bir düşüncemiz kesinlikle mevcut değil ancak hüküm verilmesi durumunda haklılığımızı ispat etmek üzere hukuki yollara başvuracağız.
Şubat 2017 ve Nisan 2018 tarihleri arasında 2013-2016 yıllarında üretilen Zafira Tourer (2.0 l. ve 1.6 l.), Cascada (2.0 l.) ve bir önceki nesil Insignia (2.0 l.) modelleri için gönüllü olarak servis güncellemeleri yaptık. Bu güncelleme işlemlerini olabildiğince hızlı tamamlamak üzere üzerimize düşeni yaptık. Bu süreci daha erken başlatmak mümkün değildi çünkü KBA’dan gelmesi gereken onay bekleniyordu.
Bu durumdan etkilenen otomobil sayısı Almanya’da 31 bin 200 adetti. Bugüne kadar 22 binden fazla araç gönüllü servis güncellemesinden yararlandı. Dolayısıyla bakanlık tarafından açıklanan geri çağırmadan etkilenen araç sayısı bugün itibariyle yaklaşık 9 bin 200 adet.