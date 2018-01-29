Hilux için 50 yaşa özel seri

Toyota Hilux, 50 yaşına girdi. Yarım asırlık çınar haline gelen pick-up model, yeni yaşını “Hilux Invincible 50 Chrome Edition” ile kutluyor. 50 yılda 18 milyonun üzerinde satış rakamına ulaşan araç, 2017 yılında da pazar lideri.

Geçen yılını pick-up segmentinde lider olarak tamamlayan Toyota Hilux, yeni bir versiyonunu pazara sundu. 50’nci yılını kutlayan model, 18 milyon adetin üzerinde satışa ulaştı. “Hilux Invincible 50 Chrome Edition” versiyonu ile 50’nci yılına giren model, ilk olarak 1968 yılında satılmaya başlandı. Toyota ürün gamının en başarılı modellerinin başında gelen Hilux, 2017 yılında 41 bin 44 adetlik satışla Avrupa rekorunu da kırmayı başardı. Dayanıklılık ve sağlamlık konusunda büyük bir üne sahip olan Hilux, bugün altı farklı ülkede üretiliyor ve dünya çapında 180 ülkede satışa sunuluyor.

‘Invincible 50 Chrome Edition’

50’nci yıl dönümü için özel bir versiyon üreten Hilux’ın ‘Invincible 50 Chrome Edition’ modeli, çok daha dikkat çekici tasarımıyla öne çıkıyor. Özel versiyonda, krom roll barlar, krom yan basamaklar, krom ön ve alt kroma, siyah çamurluk korumaları, 18 inç alaşım jantlar, plastik bagaj havuzu ve ön kapılarda modele özgü “Invincible 50” logosu yer alıyor. Hilux’ın bu özel versiyonu, 2.4 D-4D dizel motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Stop/Start özelliğiyle donatılan ve düşük tüketim sunan araç, 150 HP güce ve 400 Nm torka sahip.

Türkiye’de de pazar lideri

Türkiye pazarında da lider olan Hilux, 2017’de de Türkiye’de en çok tercih edilen pick-up modeli Hilux oldu. 2017 yılında 4 bin 550 adet ile en yakın rakibinden 1023 adet daha fazla satış yapan model, pick-up segmentinde yüzde 21.9’luk pastayı aldı. Model, Dakar Rallisi’nde de başarılarına bir yenisini daha ekleyerek 2’nci ve 3’ncü sırada yarışı tamamladı. Toyota Gazoo Racing takımının kullandığı Hilux’lar, iki hafta süren ve toplamda 10 bin kilometre kat edilen Dakar Ralli’sinde 43 farklı araç markası ile yarıştı.