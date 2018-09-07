Honda Civic eylülde indirimli

Honda, Civic sahibi olmak isteyenler için Eylül ayına özel fırsatlar sunuyor. Honda Civic için isteyene takas indirimi isteyene de yüzde 1,50 faiz oranı ile 30 bin TL’ye 15 ay vade imkanı sunuluyor.
Ağustos ayında rakiplerini geride bırakarak en çok satan otomobil olma başarısını yakalayan Honda Civic için Eylül ayı fırsatları başladı. Honda’nın sınırlı sayıdaki Civic Sedan ve Civic Hatchback modelleri için Eylül ayı boyunca isteyene takas indirimi; isteyene ise uygun faiz oranlı kredi fırsatı sunuluyor. Otomobilini yenilemek isteyenler için 2 bin 500 TL takas fırsatı sunulan Civic modellerinde ayrıca 30 bin TL kredi kullanımına 15 ay vade ve yüzde 1,50 faiz oranı da uygulanıyor.
Honda Civic Sedan, geniş motor seçeneği ile hem ekonomi hem de performans arayan tüketicilerin beklentilerini karşılayacak modeller sunuyor. 1.5 lt 182 PS gücündeki motoru ile Türkiye’de üretilen en güçlü otomobil olma unvanına sahip olan Civic Sedan RS ise müşterilerin yüksek performans taleplerini karşılıyor. Ayrıca 1.6 litre 125 PS motoru ile konfor, performans ve yüksek ekonomi sunan Civic Sedan modeli düşük kullanım maliyetleri ile dikkat çekerken, 100 km’de sadece 3.4 litre yakıt tüketen dizel motor seçeneği Honda teknolojisinin geldiği noktayı gösteriyor.