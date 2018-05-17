Honda Civic HB test sürüşü

Tasarımının

hakkını veriyorHonda, 90’larda Civic modelinde kullandığı VTi motoru özleyenleri mutlu etmeyi başardı. Markanın yeni nesil 1.5 litrelik motoru, sportif Civic HB karoseriyle büyük bir uyum içinde

GÖKHAN KARA

Japon otomotiv devi Honda, yeni nesil Civic modeliyle önemli bir atılım gerçekleştirdi. Yeni araç, sahip olduğu özellikler ve sürüşüyle bir üst sınıfa yakın konumlandırılırken, yeni tasarım ve turbo beslemeli yeni motor araca fazlasıyla prestij sağlamayı başardı. Markanın Türkiye’de ürettiği Sedan modelinin şık tasarımını, daha farkla çizgilerle devam ettirin Hatchback (HB) versiyon, güçlü motoruyla geçmişteki VTİ motorun tadını sunmayı vadediyor. Civic Type R’a benzer tasarımıyla hemen dikkat çeken araç, sınıfı için de oldukça güçlü olan 1.5 litrelik turbo beslemeli motoruyla bu ay konuğumuz oldu.

ORTAYA KONUMLU ÇİFT EGZOZ

Yeni tasarımıyla Civic tarihine en radikal model olarak geçmeyi başaran yeni nesil, şık görünümüyle adeta premium modellerin karşısına dikiliyor. Geriye doğru uzanan farlar ve büyük motor kaputu, LED gündüz farlarıyla birlikte uyumlu bir tasarıma sahip. Kaslı görünüm, aracın profilinden arka bölüme kadar uzanıyor. Bu sayede araç olduğundan da büyük görünüyor. Aracın arka tasarımı ise onu radikal yapan en önemli bölüm. Bagaj kapağından başlayıp profile kadar taşan far grubu oldukça şık ve farklı görünüyor. İri spoyler arka camı ikiye bölerken tavan spoyleri de sportif tasarımı destekliyor. Tamponun ortasındaki çift egzoz çıkışı da tasarımın hakkını veriyor. Aracın içindeyse kalite ve konfor duyguları hakim. Geniş iç mekanda sunulan yaşam alanı bir üst sınıfı aratmıyor. Orta konsoldaki 7 inçlik dokunmatik renkli ekran hem kaliteli hem de şık bir görünüme sahip. Net göstergeler ve ergonomik yerleşim aracın aile otomobili olarak da iddiasını kanıtlıyor. Geniş iç mekan gibi 420 litrelik bagaj da oldukça kullanışlı.

182 BEYGİRLİK BENZİNLİ

Yeni Civic HB’de yeni geliştirilen 1.5 litrelik benzinli ünite görev yapıyor. 1411 kilogramlık otomobile etkili bir performans sağlayan VTEC Turbo motor, 182 beygir güç ve 220 nm tork üretiyor. Gücünü CVT şanzımanla ön aksa ileten benzinli ünite, aracı 0’dan 100 km/s sürate 8.2 saniyede ulaştırıyor. Ara hızlanmalarda da yeterli çevikliği sunan aracın maksimum hızıysa saatte 200 kilometre olarak belirlenmiş. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 6.1 litre. 46 litrelik depoyla menzil 750 kilometrenin üzerinde. Bizim kullanımımızda elde ettiğimiz ortala tüketim değeriyse 8.1 litre oldu. Yol tutuş konusunda da tasarımının hakkını veren yeni Civic HB, zengin güvenlik donanımlarına ihtiyaç duymayacak kadar çevik bir şasiye sahip. Aracın genel sürüşüyse oldukça sessiz ve sarsıntısız.

TYPE-R GİBİ GÖRÜNÜYOR

Sport donanımında ön/yan/perde hava yastıkları, lastik basınç ikazı, aktif denge kontrol sistemi, cruise control, alarm, kırmızı renkli göstergeler, alaşımlı pedallar, direksiyondan vites değiştirme kulakçıkları, LED gündüz farları, katlanır aynalar, LED ön farlar, LED sis farları, tavan ve bagaj spoyleri, ön/arka tampon altı spoyler, yan marşbiyeller, siyah ön ızgara, 17 inç siyah renkli alaşım jantlar, ön/arka park sensörü, geri görüş kamerası, ısıtmalı ön koltuklar, 7 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, Honda Connect sistemi, navigasyon ve çift USB girişi gibi uzun bir liste yer alıyor.