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Honda Civic RS 182 hp ile geliyor

Honda Civic RS 182 hp ile geliyor

Civic Sedan modelinin en güçlüsü RS versiyonu yollara çıkıyor. Civic sedanın diğer versiyonları gibi RS, Honda’nın Şekerpınar fabrikasında üretiliyor. 25 Şubat’ta Honda bayilerindeki yerini alacak olan yeni Civic RS, 109 bin 900 TL’den satışa sunulacak. Satışa sunulduğu andan itibaren büyük beğeni ile karşılanan yeni Civic Sedan, yakalamış olduğu ivmeyi ailenin en güçlü üyesi Civic RS […]

21 Şubat 2017 Salı -
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Civic Sedan modelinin en güçlüsü RS versiyonu yollara çıkıyor. Civic sedanın diğer versiyonları gibi RS, Honda’nın Şekerpınar fabrikasında üretiliyor. 25 Şubat’ta Honda bayilerindeki yerini alacak olan yeni Civic RS, 109 bin 900 TL’den satışa sunulacak.

Satışa sunulduğu andan itibaren büyük beğeni ile karşılanan yeni Civic Sedan, yakalamış olduğu ivmeyi ailenin en güçlü üyesi Civic RS ile artırarak devam ettiriyor. Yeni Civic RS performansı, yakıt verimliğini, güvenliği, iç mekan kalitesini ve prestiji bir araya getiriyor. Sahip olduğu motor teknolojisi ve sunduğu güç ile yeni Civic RS segmentine de yepyeni bir boyut kazandırıyor. 1.5L VTEC turbo 182 beygir motor 7 ileri CVT şanzıman ile sunuluyor. Müşterileri tarafından büyük merakla beklenen Civic RS, 25 Şubat tarihinden itibaren 109 bin 900 TL fiyatıyla Honda bayilerindeki yerini alacak.

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RS KALİTESİYLE GELİYOR

Yeni Civic RS’in İstanbul’da yapılan ilk tanıtımında konuşan Honda Türkiye Başkan Yardımcısı İsmail Sümer, Honda Türkiye’nin özellikle yeni Civic sedan ile yakaladığı satış ivmesi ve Aralık ayındaki 4 bin 392 adet satışla, Honda’nın Avrupa pazarındaki Aralık ayı satış lideri konumuna ulaştığını belirtti. Sümer, konuşması şu şekilde sürdürdü: “Müşterilerimiz tarafından büyük bir beğeni ile karşılanan yeni Civic sedan, 2016 yılında satışta olduğu yaklaşık 2 buçuk ay içerisinde 6 bin 623 adet satışa ulaştı. Benzinli ve LPG’li motor seçenekleri ile geniş bir müşteri kitlesine hitap eden Civic sedan, bugün sizlere tanıttığımız RS modeli ile müşterilerimizin algısını apayrı bir yere taşıyacak. Civic RS sahip olduğu vtec turbo motor sayesinde son derece sportif bir dört kapılı sedan olarak yollara çıkıyor. Bugüne kadar üretilen en sportif Civic olan RS modeli dinamizm, performans, yakıt verimliliği, genişlik, güvenlik, iç mekan kalitesi ve prestij söz konusu olduğunda kompakt sınıfa tamamen yeni standartlar getiriyor. Ardında 40 yıllık köklü ve başarılı bir geçmişi olan Civic, bu yeni ve sıradışı modeli ile segment üstü bir konuma yerleşiyor.”

DETAYLAR VE SÜRÜŞ İZLENİMLERİ OTO GÜNDEM DERGİ’NİN MART SAYISINDA OLACAK

honda_CivicRS arka

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