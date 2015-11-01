Honda Civic Sedan Dizel 2018’i bekliyor

Türkiye’de teşvik olursa elektrikli Honda Türkiye fabrikasında elektrikli araç üretile bilineceğini söyleyen Başkan Takuya Tsumura, “Civic dizel modelimizi 2018 Şubat ayında piyasaya çıkaracağız” dedi.

Türkiye’de üretim gerçekleştiren markalardan biri olan Honda, kapasiteyi, üretimi ve istihdamı arttırmak için düğmeye bastı. 2017 sonuna kadar 35 bin Civic sedan üretimi gerçekleştirmeyi planlayan fabrika, bunun yarısını da ihraç etmeyi hedefliyor. İkinci vardiya ile birlikte toplamda 400 kişiye daha ek istihdam yapacaklarını ileten Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, toplan çalışan sayılarını 1300’e çıkaracaklarını ekledi. İkinci vardiyaya aralık ayında başladıklarını ileten Tsumura, “İlk planda günlük üretim kapasitesi 160 olarak hesaplanmıştı ancak yeni planlama ile bu rakam artarak günlük 175 adede ulaştı” dedi. Honda Civic sedanın dizel versiyonu için yoğun bir talep olduğunu ekleyen Takuya Tsumura, “Civic dizel modelimizi 2018 Şubat ayında piyasaya çıkaracağız. Otomatik dizel versiyonu ise planladığımız tarh Haziran ayı” dedi. 1.6 litre 120 beygir gücündeki i-DTEC dizel motorun Civic sedan dizeldeki torku 300 Nm olacak. Aracın, 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi değeri ise sadece 3.7 litre iken, 6 ileri manuel şanzıman modele eşlik edecek.

HONDA CRV HIBRITIN TÜRKİYE PLANI

Tsumura, Japon üreticinin gelecek vizyonunun elektrikli modeller üzerine kurulduğunu, 2030 yılı için yapılan planların 5 yıl öne çekilerek 2025’e alındığını belirterek şöyle devam etti: “Üretilen her 3 araçtan 2’si elektrikli modeller olacak. Honda ‘EV’ yani, yeni elektrikli araçları Türkiye’de de üretebiliriz. Bunun için Türkiye gerekli bilgi birikimine ve potansiyele sahip fakat sadece bunlar yetmiyor. Üretimim gerçekleştirilebilmesi için vergide avantaj oluşturulması ve yasal altyapının kurulması gerek. Planlarımızda elektrikli araç üretimine ilk etapta Honda CRV ile başlayacağız. 2018 Eylül’de Hybrid CRV modelimizi satışa çıkarmayı planlıyoruz. Pazarda yaşanan daralmaya rağmen 2017 yılının ilk 8 ayında satışlarımızı yeni Civic’in büyük katkısıyla birlikte bir önceki yıla göre yüzde 61 oranında artırdık.”