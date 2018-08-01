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Honda’nın yeni nesliyle büyük beğeni kazanan modeli Civic Sedan, yeni dizel motoruyla rakipleri terletecek bir otomobil haline geldi. Yeni ünite, sessiz ve oldukça cimri

GÖKHAN KARA

Japonlar’ın 5 büyük otomotiv üreticisinden biri olan Honda, geliştirdiği modeller ve dayanıklılığıyla bilinen motorlarıyla sektörün önemli temsilcilerinden biri haline geldi. Geçmiş tasarımları oldukça ‘sade’ olarak eleştirilen marka, son dönemde pazara sunduğu modellerle bu düşünceyi kafalardan silmeyi başardı. Yenilenen CR-V, Jazz ve HR-V ile dikkatleri üzerine çeken marka, kuşkusuz en büyük sansasyonu yeni nesil Civic ailesiyle gerçekleştirdi.

DİZEL EKSİĞİ KAPANDI

Otomobil dünyasının en çok satılan modelleri arasında yer alan araç, yeni nesille hem büyüdü hem de kalitede çıtayı yükseltti. Sadece benzinli ve LPG’li motor seçenekleriyle satılmasına rağmen Türkiye pazarında da ciddi bir satış hacmine ulaşan Civic, artık dizel motor eksikliğine de kapattı. Pazarın en güçlüsü olmasa da tüketim-performans dengesini en iyi şekilde sağlayan motorlardan olan i-DTEC, sedan karoserde hünerlerini bizim için sergiledi.

17 İNÇ’LİK JANTLAR KÜÇÜK GELİYOR

Markanın yeni nesil Civic’te uyguladığı tasarım felsefesi, şık ve sportif bir sedanın nasıl olmasını gerektiğini özetler nitelikte. Geniş ve basık görünen ön bölüm, krom panjur ve çekik farlarla oldukça sportif görünüyor. Çamurluklara yerleştirilen ve turuncu ışığıyla dikkat çeken park lambaları, ABD’li modelleri andırıyor. Uzun burun tasarımı, aracın büyük boyutlarının daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Arka tasarımda da devam eden sportif çizgiler, bumerang tipi farlar ve spoyler işlevi gören bagaj kapağıyla bütünlük içerisinde. Aracın büyük boyutları, 17 inçlik çift renkli alaşım jantların bile normal görünmesini sağlıyor.

BAGAJ HACMİ 519 LİTRE

Profilden liftback tipi otomobilleri andıran Civic, bunun avantajını iç mekanda gösteriyor. Son derece kaliteli iç mekanda sunulan yaşam alanı çok ferah. Aracın arka koltuklarında sunulan diz mesafesi bir üst sınıfı aratmazken tasarım sayesinde baş mesafesi de oldukça ferah. Alçak oturma pozisyonu ve manuel şanzımanın kısa kolu, spor otomobil kullanıyormuş hissi veriyor. Aracın yalıtımı da oldukça başarılı ve içeriye dizel motorun tıkırtılarını almıyor. Aracın sürüşü de aslında bu durumu destekliyor. 519 litrelik bagajın eşiği çok geniş olmasa da hacmi oldukça iyi seviyede.

120 BEYGİRLİK DİZEL

Yeni Civic dizelde görev yapan 1.6 litrelik ünite, 120 beygir güç ve 300 nm tork üretiyor. 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilen motor, ilerleyen dönemde otomatik şanzıman seçeneğine de kavuşacak. 1385 kilogramlık otomobile yeterli performansı sağlayan ünite, aracı 0’dan 100 km/s sürate 10 saniyede ulaştırıyor. Net geçişleri ve rahat kullanımıyla otomatik şanzımanı bile gereksiz hale getiren şanzıman, başarılı oranları sayesinde iç mekan sessizliğini de artırıyor. Saatte 201 kilometrelik maksimum hızıyla da beklentileri karşılayabilen motor, performansından çok düşük tüketimiyle öne çıkıyor. Fabrika verilerine göre ortalama tüketimi 3.4 litre olan otomobil, 46 litrelik deposuyla 1350 kilometrenin üzerinde menzil vadediyor. Bizim kullanımımızda ortalama 5.1 litrelik değere ulaşan araç, tasarruf potansiyeliyle dikkat çekiyor.

EN DOLU MANUEL 131 BİN LİRA

Yeni nesil Civic Sedan, 108 bin 650 liradan (1.6 litre benzinli, Premium) başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Üç farklı donanımla sunulan dizel manuel versiyon 127 bin 250 liralık başlangıç fiyatına sahip. Bize konuk olan Executive donanımlı seçenekte fiyat 141 bin lirayı geçiyor. (AĞUSTOS 2018) Rakiplere göre makul sayılabilecek bu fiyata zengin bir donanım listesi eşlik ediyor. Evecutive’de ısıtmalı deri koltuklardan LED ön farlara, anahtarsız çalıştırmadan 17 inçlik alaşım jantlara, 7 inçlik multimedya sisteminden geri görüş kamerasına kadar zenin bir donanım listesi sunuluyor.