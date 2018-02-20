Honda Civic Sedan dizelin fiyatı belli oldu

Honda Civic Sedan Dizel mi? LPG mi?

Honda yeni Civic Sedan’ın dizel versiyonunu satışa sundu. 6 ileri manuel şanzıman ile pazara sunulan modelin başlangıç fiyatı ne kadar olacak? Kaç donanımla gelecek? Bütün cevaplar burada. Dizel model test sürüşünü sizler için gerçekleştirdik.

Honda Türkiye iki vardiya halinde Civic Sedan üretimini tam gaz sürdürüyor. Bu yıl 40 bin adet Civic Sedan üretecek. Bunun 25 bin adetini Türkiye’de satacak. Kalan 15 bin adet ise 33-40 ülkeye ihraç edilecek. Dünyada 1.6 lt dizel motorlu Civic Sedan üreten tek ülke olduğumuz için de bu yöndeki her global talep, Türkiye’den karşılanacak. Bizde modelin ilk test sürüşünü İzmir’de gerçekleştirdik.

100 KM’DE 3,4 LİTRE

1.6 litrelik dizel ünite ile pazara çıkacak olan model, 120 beygir güç ve 300 NM torka sahip. Araç aynı zamanda yakıt tüketimi konusunda da iddialı. 100 kilometrede 3,4 litrelik yakıt tüketen araç bizim kullanım şartlarımızda 5,6 litrelik tüketimi yansıttı. Tabi bu tüketimde İzmir’in şehir içi trafiğine girdik ve otobanda da birkaç hız denemesi yaptık. Bütün bunlara rağmen makul bir rakamla döndük. İlk etapta sadece 6 ileri manuel şanzımanla pazara girecek olan modelin, Elegance ve Execuvite isimli iki donanımı olacak.

121 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Aracın fiyatı ise bugün belli oldu. Elegance donanımıyla araç 121 bin liradan satışa sunulurken, Execuvite versiyon için 130 bin lira ödemek gerekecek. Tüm detaylar ise Oto Gündem Dergi’nin Mart sayısında olacak.