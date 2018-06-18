Honda Civic Type R Belçika’da da pist yaktı

Honda Civic Type R, Type R Challenge 2018 kapsamında çıktığı pistlerde rekor kırmaya devam ediyor. Süper GT sürücüsü ve LMP2 şampiyonu Bertrand Baguette, yol lastikleri ile donatılmış olan standart üretim Type R ile 2 dakika 53,72 saniyelik tur zamanına imza attı.

Honda’nın en hızlı modellerinden biri olan Civic Type R, Belçika’nın efsanevi Spa-Francorchamps pistinde yeni bir rekor daha kırdı. Geçtiğimiz ay Magny-Cours GP pistinde rekor kıran Civic Type R, bu sefer de 2 dakika 53,72 saniye ile en iyi tur zamanına imza attı. Pilotajını, Nakajima Racing ile Süper GT serisinde Honda NSX-GT ile yarışan eski FIA WEC LMP2 Dünya Şampiyonu Bertrand Baguette’nin üstlendiği Honda Civic Type R elde ettiği bu derece ile Spa-Franchorchamps pistinin önden çekişli standart yol otomobili pist rekorunu kırdı.

7 BİN METRELİK YARIŞ PİSTİ

7 bin metre ile en uzun yarış pistlerinden biri olarak gösterilen Spa-Francorchamps, çok hızlı düzlükleri ve yüksek hızda dönülen virajları ile en teknik pistler arasında yer alıyor. 2,0 litre hacimli VTEC TURBO motoruyla sınıfının en iyi hızlanma değerine sahip olan Civic Type R,üstün yol tutuş dinamikleriyle de sınıfının en iyilerinden biri olarak öne çıkıyor. Civic Type R’ın rekorları beraberinde getiren sırrı sadece gelişmiş yüksek performanslı güç ve aktarma organlarında saklı değil. Mükemmel aerodinamik tasarım ve tasarım detayları da Honda Civic Type R’ın yüksek sürat stabilitesine ve bununla birlikte üstün pist performansına katkı sağlıyor. +R sürüş modu veya Adaptif amortisörler gibi teknolojik çözümler ise rekora giden yüksek performansı destekleyen unsurlar olarak dikkat çekiyor.