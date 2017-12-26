Insight Protype, Honda’nın yeni D segmenti temsilcisi hakkında önemli ipuçları veriyor. Honda’nın yenilikçi ve yüksek yakıt verimliliği sunan iki motorlu tam hibrit sistemi ile donatılan yeni Honda Insight, prototip hali ile 2018 Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı’nda dünya tanıtımını gerçekleştirecek.

Honda, 15 Ocak 2018’de kapılarını ziyaretçilerine açacak olan Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı (NAIAS) 2018’de yeni nesil D segmenti temsilcisi hakkında önemli ipuçları veren Honda Insight Prototype modelinin dünya tanıtımını gerçekleştirecek. Kompakt sınıf sedan modeli Civic’in üzerinde konumlandırılacak olan Honda Insight Prototype, Honda’nın dinamik tasarımlı yeni beş kişilik sedan modeli Insight’ın habercisi olma özelliğini taşıyor. Honda’nın en güncel iki motorlu hibrit sistemiyle donatılacak olan yeni Honda Insight’ın, 2018 yılının yaz aylarında seri üretim hali ile tanıtılması hedefleniyor.

100 km’de 3,3 litre tüketiyor

1999 yılında tanıttığı birinci nesil Insight ile ABD’nin ilk hibrit araç üreticisi olan Honda, optimize edilmiş aerodinamik yapıya ve hafif alüminyum gövdeye sahip bu modelde sunduğu teknoloji ile otomotiv endüstrisinde yeni bir dönemin kapısını aralamıştı. O dönemde 100 km’de 3,3 litrelik tüketim değeriyle ABD’de EPA onaylı en verimli benzinli araç olarak kabul edilen Insight, aynı zamanda Honda’nın Integrated Motor Assist (IMA) hibrid sistemini kullanan ilk modeli olma özelliğine sahipti. 2009 yılında yeniden yollara çıkan ikinci nesli IMA sistemi ile en ulaşılabilir hibrit araçlardan biri olmayı başaran Insight, 5 kapılı ve 5 koltuklu tasarımı ile daha fazla yaşama alanı ve fonksiyonellik sunuyordu.

Accord’a Hibrid motor

Honda’nın tamamen yenilediği ve önümüzdeki yıl yollara çıkaracağı Yeni Honda Insight ise, geleneksel araç kullanıcılarının arzuladığı stil, detay, üstün özellikler ve performansı yerine getirirken, bütün bu niteliklerden ödün vermeyi gerektirmeyen bir hibrit araç olarak öne çıkıyor. İlk iki nesilden farklı olarak yeni Honda Insight diğer kompakt hibrit araçlarla eşdeğer bir yakıt ekonomisi sunan Honda’nın yeni iki motorlu hibrit sistemi ile donatılıyor. Yeni Honda Insight; Civic, CR-V, Clarity Fuel Cell, Clarity Electric and Clarity Plug-in Hybrid de dahil olmak üzere Clarity ailesi ve 2018 yılı başlarında bayilerde yerini alacak olan Honda Accord Hybrid ile birlikte Honda’nın Greensburg, Indiana fabrikasında üretilecek.