Honda dünyanın en iyileri arasında yükseldi

Interbrand araştırmasında 20. sıraya yükselen Honda’nın marka değeri 22.696 milyar dolara yükseldi. Honda’nın marka değeri son beş yılda %31 artmış oldu.

Honda, bağımsız araştırma ve danışmanlık şirketi Interbrand tarafından gerçekleştirilen ‘En iyi global markalar’ araştırmasında ilk 20 marka arasına girmeyi başardı. Interbrand tarafından marka değeri 22.696 milyar dolar olarak belirlenen Honda, yüzde 3 artışla dünyanın en değerli 20 markası arasında yer aldı. “Honda markasının gücü, piyasadaki etkin konumumuzu vurguluyor.” şeklinde sözlerine başlayan Honda Motor Europe Kıdemli Başkan Yardımcısı Philip Ross: “Sıfır emisyonlu Clarity Fuel Cell modelimizden ödüllü ve yüksek performanslı Honda Civic Type R modelimize kadar birçok yeni ürün Honda markasının bünyesinde barındırdığı ileri teknolojiyi gözler önüne seriyor. Kısa süre önce açıklanan ‘Elektrikli Vizyon’, kapsamında 2018 yılından itibaren yeni elektrikli araçlar devreye alacağız. Böylece markamızın gelişimi daha da hızlanacak.” dedi. Interbrand tarafından yapılan değerlendirme, 2016 yılı ve sonrasında dönüm noktası niteliğinde birçok önemli gelişmeye sahne olan Honda için önemli gelişmeler zincirinin bir yenisi niteliğini taşıyor.

URBAN EV CONCEPT

Honda, 2017 Frankfurt Otomobil Fuarında elektrikli araç teknolojisinin bundan sonraki süreçte Avrupa’da satışa sunulan her yeni modelde yer alacağını açıkladı. Honda Motor Company CEO’su Takahiro Hachigo, Urban EV Concept aracını lanse ederken yapmış olduğu açıklamada markanın elektrikli araçlara vermiş olduğu önemin altını çizerken, 2019 yılında Avrupa’da üretim programına dahil edilecek yeni bir elektrikli otomobili müjdeledi. Honda, 2030 yılına kadar global anlamda yeni otomobil satışlarının üçte ikisini elektrikli araç teknolojisiyle donatmayı hedefliyor. Otomotiv alanındaki faaliyetlerinin dışında; uçaklar, motosikletler ve güç ekipmanları da dahil olmak üzere gelişmiş ürün yelpazesi Honda’nın marka gücünü desteklerken, markayı dünyanın en büyük motor üreticisi olarak konumlandırıyor. Gelişmiş hafif HondaJet Nisan 2017’de Ulusal Havacılık Birliği tarafından onaylanan yeni bir Miami-Panama hız rekoru kırdı ve sınıfındaki diğer jetlerin tümünü aşan küresel ilk çeyrek teslimatları gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı. Honda, robotik ve otonom alanlarındaki uzmanlığı sayesinde 2016 yılında mükemmel bir çim biçme makinesi olan Miimo lanse etti. Elektrikli bir sabit istasyonda ne zaman şarj edilmesi gerektiğini otomatik olarak belirleyen Miimo; herhangi bir bahçenin düzenini akıllıca izleyebiliyor ve sessizce çimleri biçiyor. Interbrand’ın ‘En İyi Global Markalar’ araştırması 18 yıldır yapılıyor. Araştırma ürünlerin ve hizmetlerin mali performansı, markanın satın alma kararı aşamasında müşteri üzerindeki etkisi ve markanın genel gücü gibi konulara odaklanarak marka gücünün bir şirketin başarısını nasıl etkilediği analiz ediyor.