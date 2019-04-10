Honda SUV segmentindeki ikinci temsilcisini yeniledi. 130 beygirlik benzinli motor ve otomatik şanzımanla gelen Honda HR-V, 173 bin liralık fiyat etiketine sahip.

Japon üretici Honda SUV segmentindeki ikinci modeli HR-V’yi yeniledi. Makyaj operasyonundan geçen yeni HR-V, artırılan kabin konforu ve Aktif Gürültü Engelleme özelliği öne çıkan değişikliklerle dikkat çekiyor. Daha sportif ve çekici dış tasarım, malzeme kalitesi de dahil olmak üzere yeniden yorumlanan iç mekan ve gelişmiş teknolojileriyle Honda HR-V, yüksek verimlilik seviyesine sahip performanslı motoruyla gelişmiş sürüş dinamikleri vaat ediyor.

1.5 LİTRELİK BENZİNLİ MOTOR

Honda HR-V en gelişmiş motor teknolojilerini bünyesinde barındıran yüksek verimlilik seviyesine sahip performanslı 1,5-litre i-VTEC benzinli motor ve CVT otomatik şanzıman kombinasyonuyla yollara çıkıyor. Yenilenen Honda HR-V’de ayrıca motorun pürüzlülüğü ve verimliliği artırmak için sürtünmeyi azaltıcı önlemler yer alıyor.

173 BİN LİRADAN BAŞLIYACAK

Makyajlanarak kompakt SUV segmentine tamamen yeni bir aerodinamik performans sunan Honda HR-V 173 bin TL’lik fiyatı ve 6 farklı renk seçeneği ile Honda bayilerinde satışa sunulacak. Eğimli tavan çizgisi ve C sütununa gizli arka kapı kollarıyla coupe tarzında sportif bir görünüm sergilerken yenilenen tasarım detayları modern, enerjik ve dinamik bir görünüm beraberinde getiriyor. Tasarımıyla marka aidiyetine vurgu yapan yenilenen Honda HR-V’de makyajla birlikte Honda’nın “Solid Wing Face” mimarinin üzerindeki siyah ve krom kombinasyonunun yerini yeni, parlak, koyu krom bir panel alıyor. Sis farlarını da çevreleyen geniş hava girişleri büyürken projektör lenslere sahip ön farlar standart olarak LED gündüz farlarıyla donatılıyor. Arkaya doğru eğimli tavan çizgisi ve tavan spoyleri sportiflik etkisini güçlendiriyor. Bagaj kapağı boyunca uzanan koyu krom çıta ön taraftaki tasarım felsefesini tamamlarken arka stop lambaları koyu tonlarıyla sportifliğe vurgu yapıyor. Üst donanım seviyelerinde 17 inç alaşım jantlar, krom egzoz çıkışı, tam LED ön far ve arka stop lambaları devreye giriyor.

İÇ MEKANDA YUMUŞAK MALZEMELERE YER VERİLMİŞ

Honda HR-V’nin dokunma hissi uyandıran yumuşak malzemelerle bezenen iç mekanı da yenilendi. Magic Seat® ile üstün fonksiyonellik kazanan Honda HR-V, yeni sürücü ve ön yolcu koltuğu oturma minderi ve sırt dayama yerinin şeklinde yapılan değişiklik sayesinde daha fazla baldır, bel ve omuz desteği sunuyor. Baz versiyonda sunulan kumaş döşemenin kalitesi arttırılırken üst donanım paketlerinde kumaş ve deri karışımı çift dikişli koltuklar daha çekici bir görünüm sergiliyor. En üst donanım seviyesinde ise tamamı deri döşemeler devreye giriyor.

Şehir içi aktif fren dahil gelişmiş sürüş destek sistemleri sürüş konforuna ve sürüş güvenliğine katkıda bulunan Honda HR-V’de yalıtıma verilen önemin sonucu olarak sürücü ve beraberindeki yolcular 100 km/s hızla seyahat ederken sadece 65 dB’lik kabin gürültüsü hissedebiliyor.

GÜRÜLTÜYÜ ÖLÇÜYOR

Yenilenen Honda HR-V ilk kez donanım seviyesine bağlı olarak gelişmiş Aktif Gürültü Engelleme (ANC) sistemi ile donatılıyor. Aktif Gürültü Engelleme Sistemi kabin içinde bulunan mikrofonlarla kabin içindeki gürültü seviyesini ölçümlüyor ve hoparlörler üzerinden karşı frekanslar üreterek bunları baskılıyor. Elektrikli el freni, dokunmatik iklimlendirme paneli ve One – Touch Indicator gibi özelliklere sahip olan Honda’nın yeni Akıllı Dokunmatik İç Mekan kullanım kolaylığını arttırıyor.