Honda NSX, Türkiye’deki ilk müşterisi Vural Ak’a teslim edildi. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda önemli bir otomobil koleksiyoneri olan Vural Ak, 2.2 milyon TL değerindeki Honda NSX’in anahtarlarını İstanbul Park Yarış Pisti’nde teslim aldı.

Honda’nın uzun süren Ar-Ge çalışmaları kapsamında geliştirdiği süper spor modeli NSX, Türkiye’deki ilk müşterisi ile buluştu. Yaklaşık dört yıllık geliştirme süreci sonunda yollarla buluşan Honda NSX, Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak’ın İstanbul Park Yarış Pisti’ndeki koleksiyonunda yerini aldı. NSX’in Avrupa’da satışa sunulduğu beş ülkeden biri olan Türkiye’de bu aracı kullanmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Vural Ak, yeni aracı ile ilgili yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Hem bu kadar rafine hem de pistte çıktığımda beklenilenin bu kadar üzerinde bir performansla karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. Direksiyonuna geçtikten sonra beni inanılmaz etkiledi. NSX, son yıllarda spor otomobil dünyasında en çok konuşulan modelleri arasında yer alıyor. Sahip olduğu teknoloji ve sunduğu özelliklerle önümüzdeki on yıl boyunca otomotiv endüstrisinin önemli bir başyapıtı olarak konuşulmaya devam edecek. Böylesine kıymetli bir otomobile garajımızda yer vermekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. NSX, Type-R’dan sonra garajımızda kendisine yer bulan ikinci Honda modeli oldu.”

3.5 LİTRELİK TURBODAN 581 BEYGİR GÜÇ

Honda NSX, elektromotorlu hibrit sistem Sport Hybrid SH-AWD’yi kullanan dünyanın ilk süper spor otomobili olarak öne çıkıyor. Ön aksta iki ve arka aksta bir adet olmak üzere toplam üç elektrikli motora sahip olan Yeni Honda NSX, aynı zamanda arkada ortada uzunlamasına konumlandırılan çift turbo beslemeli 3,5 litrelik V6 benzinli motora sahip. Yeni Honda NSX’te kullanılan 4 farklı motor, toplamda 581 PS güç üretirken 646 Nm’lik tork değeri de hızlanma performansına önemli bir katkı sağlıyor. Gücünü 9 ileri DCT şanzımanla tekerleklere aktaran NSX, Integrated Dynamics System adı verilen sistem ile Quiet, Sport, Sport+ ve Track olmak üzere 4 farklı sürüş modu sunuyor.