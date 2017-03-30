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Honda Türkiye’de Bayrak Değişimi

Honda Türkiye’de Bayrak Değişimi

Ekim 2010’dan bu yana Honda Türkiye’nin Başkanı olan Hideto Yamasaki, 1 Nisan 2017 itibariyle görevini Takuya Tsumura’ya bırakıyor. Hideto Yamasaki, görevi devretmesinin ardından Honda Motor Co. Tokyo merkez ofisinde Amerika Bölgesi Satış Operasyonları Sorumlusu olarak Japonya’da görevine devam edecek. Civic Sedan’ın 10’uncu neslinin Ekim 2016’da tanıtılması ile birlikte, yakaladığı ivmeyi daha da artıran ve görev […]

30 Mart 2017 Perşembe -
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Ekim 2010’dan bu yana Honda Türkiye’nin Başkanı olan Hideto Yamasaki, 1 Nisan 2017 itibariyle görevini Takuya Tsumura’ya bırakıyor. Hideto Yamasaki, görevi devretmesinin ardından Honda Motor Co. Tokyo merkez ofisinde Amerika Bölgesi Satış Operasyonları Sorumlusu olarak Japonya’da görevine devam edecek.

Civic Sedan’ın 10’uncu neslinin Ekim 2016’da tanıtılması ile birlikte, yakaladığı ivmeyi daha da artıran ve görev süresi boyunca Honda Türkiye’de önemli başarılara imza atan Honda Türkiye’nin Başkanı Hideto Yamasaki, yerini Takuya Tsumura’ya bırakıyor. Honda Türkiye’nin yeni başkanı Takuya Tsumura Honda’da uzun yıllar boyunca farklı görev ve sorumluluk alanlarında çalıştıktan sonra Honda Türkiye’ye gelmeden önce son olarak Tokyo’da bulunan Honda Motor Co. merkez ofisinde Avrupa’dan Sorumlu Otomobil Planlama Bölümü’nün başında yer almaktaydı.^31 Mart 2017 itibariyle gerçekleştirilecek görev değişimi ardından Hideto Yamasaki’nin yeni sorumluluk alanın Amerika pazarı olurken, tüm Amerika Satış Operayonlarından Sorumlu olarak Honda bünyesindeki çalışmalarına Japonya’da devam edecek.

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