Honda Type-R 2.0 litrelik 310 beygir testi

Japon spor otomobil sanatı

Honda’nın yeni kompakt sporcusu Type-R, artık turbo destekli benzinli motorla yollara çıkıyor. 4’üncü nesil Civic Type R, saatte 270 kilometre sürate ulaşabilen sınıfının tek temsilcisi

GÖKHAN KARA

Otomotiv dünyasının büyük üreticileri, geliştirdikleri standart araçların yanında sporcu modellerle de rakiplerine gözdağı veriyor. Bu güç gösterisi, markalar arasında sıkı bir mücadele halini alsa da biz tüketiciler bu durumdan oldukça memnun. Bu kapsamda zirveyi hedefleyen markalardan biri de Honda. Markanın kompakt sporcusu Civic Type R, Japon üretici için önemli yenilikleri içeren oldukça çekici bir paket olarak sunuluyor.

Turbo beslemeli Type R!

Markanın Yeşil Cehennem’de (Nürburgring Nordschleife) en hızlı önden çekişli otomobil olması için yine bu pistte geliştirdiği yeni nesil Civic Type R, ilk denemesinde rekoru elde etmeyi başardı. Bu ay ki konuklarımız arasındaki en ilgi çekici model olan Type R, 4’üncü nesli temsil ediyor. Markanın turbo beslemeli motor kullandığı ilk Type R olan yeni araç, abartılı gövde kiti ve dev arka kanadıyla piste çıkmaya hazır bir görünüme sahip.

83 milimetre genişlemiş

Standart bir Civic HB ile marka logosu dışında hiçbir ortak yönü olmayan (tamam, biraz abarttık) yeni Type R, HB kardeşinden 20 milimetre uzun, 83 milimetre geniş ve 19 inçlik alaşım jantlara rağmen 6 milimetre daha alçak. Marka, aracın aks mesafesini bile 1 milimetre azaltmış. Siyah renkli ön ve arka tapon altı spoylerleri, siyah marşbiyeller ve aynalar, sportif görünümü destekliyor. Dev arka kanat, geri görüşü ‘ikiye’ bölse de, standart donanımdaki geri görüş kamerası bunu bir sorun olmaktan çıkarıyor. Aracın iç mekanı da Type R’a özel. Sportif direksiyon simidi, kırmızı detaylar, kırmızı renkli yarış koltukları ve tabii ki R+ tuşu aracın potansiyelini ortaya koyuyor. R+ tuşuna basıldığında, gösterge aydınlatmaları beyazdan kırmızı renge dönüyor. Bu modda yol bilgisayarı ekranına 0-100 km/s ve 0-400 metre hızlanma süresi, tur zamanı, turbo basıncı, G kuvveti gibi göstergeler yansıtılıyor. İşte bu anda motor ve gaz tepkisi zirveye çıkarken direksiyon sistemi de kas yapmanıza neden olacak kadar sertleşiyor. 5 kapılı olması sebebiyle aracın iç hacmi kompakt bir sporcu için oldukça ferah. Üstelik 498 litrelik bagaj hacmi de sedan modelleri aratmıyor.

310 beygirlik benzinli

Honda’nın yeni Civic Type R için geliştirdiği 2 litrelik benzinli ünite, turbo beslemeyle destekleniyor. 310 beygir güç ve 400 nm torku ön tekerleklere aktarma görevi 6 ileri maneul şanzımana verilmiş. Kısa oranları ve net geçişleriyle keyifli bir kullanıma sahip şanzımanın topuzuysa önceki Type R’lara gönderme yapıyor. 1453 kilogramlık karosere dudak uçuklatan bir performans sağlayan motor, aracı 0’dan 100 km/s sürate 5.7 saniyede ulaştırıyor. İlk iki viteste yüksek torkun etkisiyle patinaj eğilimi olsa da, Honda mühendisleri aracın yere iyice basmasını ve direksiyon sisteminin de etkilenmemesi için elinden gelini yapmış. Sözü gelmişken, direksiyon tepkileri ve netliği alkışı hak ediyor. Saatte 270 kilometre olarak belirlenen son sürat, sınıfındaki tüm rakiplerinden iddialı.

Motor sesi üzerine kafa yorulmuş

Aracın çalıştırılmasıyla birlikte dev egzozlardan yayılan bas ses, debriyajı bırakıp hareket edilmesiyle artarak devam ediyor. Keyifli hırıltılarla ivmelenen araç, 7 bin devir çevirebilen motoruyla etkileyici bir performansa sahip. Vites değişimlerinde çıkan patlama sesleri de ayrıca keyifli. Alt devirlerde sakin bir karektere sahip olan motor, 2 bin devir ve yolcuları üzerinde adeta koltuğu yapıştırıyor. Yüksek hızlara çıkma konusunda nazlanmayan araç, kullandığımız en iyi yol tutan otomobillerden biri. Hızlı girilen virajlarda bile, temiz direksiyon hareketleriyle etkileyici bir çekiş yakalayıp minimum hız kaybıyla ilerlemek mümükn. Temiz aslaftta sert menavralarda bile izinden çıkmayan aracın frenleri de çok başarılı. Her ne kadar motor sesinin yüksekliğinden bahsetsek de, sabit hızlarda kabin gürültüsü rahatsız edici seviyede değil.

Sakin kullanımı ödüllendiriyor

Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 7.3 litre. Bizim kullanımımzda elde ettiğimiz 9.1 litrelik rakam bile güce ve performansa göre başarılı seviyedi. Tabii sağ ayağını gazdan kaldırmayanlar 17-18 litrelik ortalamaya da ulaşabilir. Öyleki motorun tasarruf potansiyeli de şaşırtıcı. Saatte 75-80 km/s hızda sakin kullanımda 5.1 litrelik ortalama gördük. Bunun için Idlı Stop (start/stop) sistemi bile sunuluyor. Ardından performansı artırdığımızda yaklaşık 40 kilometrelik mesafeyi 7.3 litreyle tamamladık. Sağ ayağına hakim olabilenler (bize inanın, bu imkansız gibi bir şey) standart bir 1.6 litrelik kompakt hatchback ile benzer rakamları yakalayabilir.