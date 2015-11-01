Honda Type R ve NSX ile ilgi odağı olacak

Model atağını sürdüren Honda 2017 İstanbul Autoshow’da süper spor segmentindeki üyesi NSX efsanesinin yeni neslini ve kompakt sporcu Civic Type R’ın yeni neslini lanse etmeye hazırlanıyor. Yeni NSX ve Civic Type R’ın sergileneceği performans bölümünde ayrıca bir de Formula 1 aracı olacak.

Dünyanın önde gelen otomobil üreticisi Honda ürün gamını yenilemeye ve otomobil tüketicisini yeni ve modern modellerle buluşturmaya devam ediyor. Geri bıraktığımız iki yıl boyunca ürün gamındaki her modeli yenileyen Honda, 2017 İstanbul Autoshow’da Jazz, Civic Hatchback, Civic Sedan, HR-V, C-RV olmak üzere ürün gamının tamamını otomobilseverlerle buluşturacak. Sadece güncel ürün gamını sergilemekle kalmayacak olan Honda, 2017 İstanbul Autoshow’da yeni Civic Type R ve Autoshow ile birlikte satışına başlanacak NSX olmak üzere iki yeni modelini lanse edecek. Honda ayrıca Formula 1 aracını standın performans bölümünde fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunacak.