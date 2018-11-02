Honda’da faizsiz kredi

Ekim ayında sektör birincisi olan Honda, model bazlı satışlarda da liderliğini bırakmadı. Honda, son 3 ayda tüm sektörde en çok satılan model olan Civic için özel kampanyasını Kasım ayında da sürdürüyor. Segmentinin en donanımlı modeli olarak öne çıkan Honda Civic’in Sedan ve Hatchback versiyonlarına sahip olmak isteyenler,Kasım ayı boyunca 50 bin TL’lik kredi kullanımlarında 12 aylık faizsiz kredi kullanabilecekler.

ODD verilerine göre Ekim ayında sektör birincisi olan Honda, testlerini ve üretimini Türkiye’de gerçekleştirdiği Civic modeli ile yakaladığı liderliği de bırakmadı. Standart versiyonlarında bulundurduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılan Honda Civic, Ağustos ve Eylül aylarından sonra Ekim ayında da en çok satılan model* olarak liderliğini korudu. C segmentinde LED far, deri döşeme, açılır tavan ve navigasyon gibi donanımları ile açık ara en çok tercih edilen model olan Honda Civic, bu segmentte araç almak isteyenler için ideal bir seçenek olma özelliği taşıyor.

Civic sahibi olmak isteyenler için özel kredi kampanyalarını Kasım ayında da sürdüren Honda, bu ay düzenlendiği kampanya kapsamında faizsiz kredi imkânı sunuyor. Honda Civic’in Sedan ya da Hatchback versiyonlarına sahip olmak isteyenler, kampanya kapsamında Kasım ayı boyunca 50 bin TL’lik kredi kullanımlarında 12 aylık faizsiz kredi kullanabilecekler.

Hem ekonomi hem de performans anlamında tüm tüketicilerin beklentisini rahatlıkla karşılayan Civic’te benzinli, LPG’li, turbo ve dizel olmak üzere 4 farklı motor alternatifi bulunuyor.