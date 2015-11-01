Honda’dan dizel ve Civic Sedan için yeni yatırım

Şu sıralar 20’nci yılını kutlayan Honda Türkiye Şekerpınar’daki üretim tesislerinde 40 milyon euro yatırımla Civic ve dizel motor için ikinci vardiyaya geçti. Günlük üretimi 106’dan 175’e çıkaran fabrika yıllık 50 bin adet kapasite ile üretimin yarısını ihraç edecek.

Türk otomotiv sanayisinin en önemli üreticilerinden biri olan Honda Türkiye, Şekerpınar’daki üretim tesislerinde 20’nci yılını kutluyor. 1997 yılından beri 350 bin adetten fazla araç üreten yerli marka, yeni yaşını 40 milyon euroluk üretim ile taçlandırdı. Honda Civic Sedan’ın ana vatanı haline gelen tesis, bugüne kadar 6 farklı Civic neslini banttan indirdi. Yeni yatırımla birlikte fabrika, bu ay itibarıyla üretim hacmini günlük 106 adetten, 175 adede çıkardı.

33 FARKLI ÜLKEYE İHRACAT

Türkiye’de üretilen ve 33 farklı ülkeye ihraç edilen Civic Sedan modeline olan talebin, dizel seçeneği ile birlikte önemli bir artış göstereceğini ve talebe yetişmek adına bu yatırımı gerçekleştirdiklerini söyleyen Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, “Ekim 2016-Kasım 2017 döneminde yaklaşık 23 bin adet Civic sedan satışı gerçekleştirdik. Civic satışlarının kazandırdığı bu ivme ile Aralık ayı sonuçlarını beklemeye gerek kalmadan, Honda Türkiye’nin üretime başladığı 1997 yılından beri en yüksek satışı gerçekleştirerek bir rekor kırdık. Hayata geçirdiğimiz 40 milyon Euro’luk yatırım ile önümüzdeki dönemde de rekor kırmaya devam edeceğiz” dedi.

YATIRIMIN BİR PARÇASI DİZEL CIVIC SEDAN’A

Honda Türkiye fabrikasının, kaliteli Türk işçiliği ile Civic üretiminde dünyadaki en başarılı fabrikalardan biri olduğunu vurgulayan Tsumura, “Honda Türkiye olarak üretim serüveninde 20’nci yılımızı kutluyoruz. Yeni Civic sedan ile ihracat pazarımızı 6’dan 33’e çıkarmakla kalmadık, aynı zamanda Honda tarihindeki, ilk dizel motorlu Civic sedan üretimine de imza atacağız. Hâlihazırda yüzde 40 olan yerli parça kullanım oranımızı da üretim adetlerinin artmasıyla birlikte yükseltmeyi planlıyoruz. İkinci vardiya yatırımı sayesinde gelebilecek yoğun talebi de karşılayacağız” değerlendirmesini yaptı.

400 KİŞİYE YENİ İŞ KAPISI

Honda Türkiye’nin ihracat gerçekleştirdiği pazarlardan da ek siparişler aldığını ve üretimine hazırlandıkları dizel motorlu Civic Sedanlar ile bu talebin daha da artacağını belirten Takuya Tsumura, şöyle devam etti: “Artan bu yoğun talebi karşılamak adına, Aralık ayından itibaren Honda Türkiye fabrikamızda 400 yeni çalışan istihdam ederek, ikinci vardiyaya geçiyoruz. İlk planda günlük üretim kapasitesi 160 olarak hesaplanmıştı ancak yeni planlama ile bu rakam biraz daha artarak günlük 175 adede ulaştı. Yıllık 50 bin adetlik kapasite ile Türkiye’de ürettiğimiz araçların yarısı ihraç edilecek.”

SATIŞ RAKAMLARINI EN ÇOK ARTTIRAN MARKA

Geçtiğimiz haftalarda değindiğimiz kazanalar kaybedenler listesinde Honda Türkiye’nin de satış adetlerini yüzde 40’a yakın arttırdığını sayfalarımızda anlatmıştık. Takuya Tsumura konuyla ilgili şu yönde açıklamada bulundu: “Honda olarak pazarda yaşanan daralmaya rağmen, 2017 yılının ilk 11 ayında satışlarımızı yeni Civic’in büyük katkısıyla birlikte, bir önceki yıla göre yüzde 30 oranında artırdık. Hedefimiz, bu yıl Türkiye’deki toplam satış hacmimizi 25 bin adetlerin üzerine taşımak ve 2018 yılında ise, dizel motorlu Civic ile birlikte toplam satışlarımızı yıllık 30 bin adetlerin üzerine çıkartarak, Honda Türkiye’nin yeni satış rekorunu kırmak.”