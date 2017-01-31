Honda’nın 2017 FIA WTCC EKİBİ BELLİ OLDU

Honda, 2017 FIA WTCC’ye Tiago Monteiro, Norbert Michelisz ve Ryo Michigami olmak üzere üç pilotla katılacağını açıkladı. Üç pilot 2017 sezonu için geliştirilen Honda Civic WTCC ile yarışacak.

Köklü bir motorsporları geçmişine sahip olan Honda 2017 FIA WTCC’de Honda Ar&Ge ve JAS Motosport tarafından yeni sezon için kış boyunca geliştirilen üç adet Honda Civic WTCC ile mücadele edecek. Honda Civic WTCC’yi Dünya Şampiyonası’nda deneyimli Tiago Monteiro ile Norbert Michelisz ve Japonya’daki Süper GT serisinden transfer edilen ancak ilk kez WTCC’de mücadele edecek olan Ryo Michigami olmak üzere üç başarılı pilot kullanacak. Tiago Monteiro için 2016, WTCC kariyerinin en başarılı sezonuydu. Sezonun başında Slovakya’da elde ettiği zaferle FIA Dünya Şampiyonası’nda liderliği ele alan Portekizli pilot, genel klasmanda 3’üncü oldu ve Haziran ayında Portekiz’de Vila Real sokaklarında koşulan yarışta ev sahibi olarak oldukça popülerdi. 2012 yılında Suzuka, Japonya’da Civic WTCC ile Honda logosuyla yarışmaya başlayan 40 yaşındaki pilot 2017 yılında Honda ile 5’inci sezonunu geçirecek.

WTCC TROPHY ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

32 yaşında olan Macar pilot Norbert Michelisz, üç sezon bireysel olarak Civic ile yarıştıktan ve iki kez bireysel sürücüler klasmanında WTCC Trophy ödülünü kazandıktan sonra Honda fabrika takımına 2016 yılında katıldı. Honda’nın ev sahibi olduğu WTCC’nin Japonya ayağında 1-2-3 yapan pilot, şampiyonanın pilotlar klasmanında 4’üncü oldu. Geçen yıl Twin Ring Motegi’de dördüncü bir Civic ile WTCC başlangıcını yapan Ryo Michigami kış testi sırasında otomobille ilgili daha fazla deneyim kazanma fırsatı yakaladı. 43 yaşındaki pilot Japonya’nın prestijli Süper GT Şampiyonasında 2000 yılında kazandığı zaferle çıkış yaparken Japonya’nın tam zamanlı ilk WTCC pilotu olacak. Geçtiğimiz sezonu 6.’ncı sırada tamamlayan ve Fransa’daki Paul Richards pistinde zafer kazanan Rob Ruff, Honda’nın 2017 WTCC ekibinde olmayacak.

TIAGO MONTEIRO

“Honda’nın ekibinde olmak çok güzel ve 2017 sezonunda yaşanacaklar konusunda da son derece heyecanlıyım. 2012 yılında Honda’nın WTCC programına dünya şampiyonu olma hedefiyle katıldım. Hedefim değişmedi. 2016 yılında şampiyonluğa daha önce hiç olmadığı kadar yaklaştım ve genel klasmanda 3’üncü oldum. Yine geçtiğimiz sezon FIA Dünya Şampiyonası’nda liderliğe çıkan ilk Portekiz pilot oldum ve doğduğum yere çok yakın olan Vila Real’de çok iyi bir derece yaptım. Geçtiğimiz sene Civic WTCC şimdiye kadarki en iyi performansını sergiledi ve ekip de çok iyi iş çıkardı. 2017’de bu başarıyı sürdürürsek, ki öyle olacağından eminim, unvan için şansımız büyük.”