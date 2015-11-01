Son Dakika:
 
 
 

Son haberler

Fotoğraf-Video

Honda’nın SUV’ları 2016’da rekor kırdı

Honda’nın SUV’ları 2016’da rekor kırdı

Türkiye’de bakım ve onarım Avrupa’dan daha ucuz

Türkiye’de bakım ve onarım Avrupa’dan daha ucuz

510 beygirlik Giulia Türkiye’de yola çıkıyor

510 beygirlik Giulia Türkiye’de yola çıkıyor

Yeni Seat Leon’un fiyatı belli oldu

Yeni Seat Leon’un fiyatı belli oldu

Opel Yeni Insignia Sports Tourer’i sundu

Opel Yeni Insignia Sports Tourer’i sundu

Renault Trezor 2016’nın en güzel konsept otomobili oldu

Renault Trezor 2016’nın en güzel konsept otomobili oldu

Otomotiv sektöründe ÖTV indirimi yok

Otomotiv sektöründe ÖTV indirimi yok

Opel’in yeni SUV modeli Crossland X temmuza hazır

Opel’in yeni SUV modeli Crossland X temmuza hazır

Şubat ayında Nissan fırsatı

Şubat ayında Nissan fırsatı

Ford Otosan’dan AutoShow 2017 için açıklama

Ford Otosan’dan AutoShow 2017 için açıklama

Çok Okunan haberler

Oto Gündem E-Dergi

Open publication - Free publishing

Etiketler

2016 araç auto avrupa benzinli dacia dizel donanım faiz fiat fiyat fiyatı ford haber honda hyundai indirim kampanya marka model motor ne kadar nissan opel oto otogundem otogundemi otomatik otomobil otomobil dergisi otomobil gundemi otomobil haberleri otomobil kampanyaları otomobiller otomotiv performans peugeot renault suv test toyota toyota haberleri tüketim türkiye yeni

Honda’nın SUV’ları 2016’da rekor kırdı

Honda’nın SUV’ları 2016’da rekor kırdı

2016 yılını bir önceki yıla göre toplam üretimde yüzde 10’luk artışla kapatan Honda’nın CR-V ve HR-V’i modelleri, sınıflarında dünyanın en çok satan SUV’leri oldular. CR-V 2016’yı toplamda 704 bin 786 adetlik satışla kapatırken, HR-V’nin dünya çapındaki satışları 2015’e göre yüzde 45.2 artarak 755 bin 503’e ulaştı Geride bıraktığımız yılı yenilikler ve üretim rekorları ile kapatan […]

10 saat önce -
Facebook 0 Twitter 0

2016 yılını bir önceki yıla göre toplam üretimde yüzde 10’luk artışla kapatan Honda’nın CR-V ve HR-V’i modelleri, sınıflarında dünyanın en çok satan SUV’leri oldular. CR-V 2016’yı toplamda 704 bin 786 adetlik satışla kapatırken, HR-V’nin dünya çapındaki satışları 2015’e göre yüzde 45.2 artarak 755 bin 503’e ulaştı

Geride bıraktığımız yılı yenilikler ve üretim rekorları ile kapatan Honda, CR-V ve HR-V modelleri ile SUV sınıfında dünya çapında bir satış başarısı elde etti. Honda CR-V, 2016’da toplamda 704 bin 786 adetlik küresel satış rakamına ulaştı. HR-V ise, 2015 yılına göre yüzde 45.2’lik artış ile 2016’daki toplam satış rakamını 755 bin 503’e çıkardı. Honda Jazz ise yine sürücüler tarafından sınıfının en çok tercih edilenleri arasına girmeyi başardı. 2016 yılında toplamda 471 bin 340 adet satan Honda Jazz, sınıfının üstünde sunduğu iç mekan genişliği ve değişken koltuk kombinasyonu ile yarattığı farklı iç mekan alternatifleri sayesinde tercih sebebi oldu.

,,,,,,,,,,,,

Benzer Videolar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi

    LS Medya
    Otogundem Dergisi
    Cep : 0507 302 01 22
    aliyildirim@otogundem.com.tr
    msn : otogundem@gmail.com

İletişim

© 2015 www.otogundem.com.tr