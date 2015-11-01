Honda’nın SUV’ları 2016’da rekor kırdı

2016 yılını bir önceki yıla göre toplam üretimde yüzde 10’luk artışla kapatan Honda’nın CR-V ve HR-V’i modelleri, sınıflarında dünyanın en çok satan SUV’leri oldular. CR-V 2016’yı toplamda 704 bin 786 adetlik satışla kapatırken, HR-V’nin dünya çapındaki satışları 2015’e göre yüzde 45.2 artarak 755 bin 503’e ulaştı

Geride bıraktığımız yılı yenilikler ve üretim rekorları ile kapatan Honda, CR-V ve HR-V modelleri ile SUV sınıfında dünya çapında bir satış başarısı elde etti. Honda CR-V, 2016’da toplamda 704 bin 786 adetlik küresel satış rakamına ulaştı. HR-V ise, 2015 yılına göre yüzde 45.2’lik artış ile 2016’daki toplam satış rakamını 755 bin 503’e çıkardı. Honda Jazz ise yine sürücüler tarafından sınıfının en çok tercih edilenleri arasına girmeyi başardı. 2016 yılında toplamda 471 bin 340 adet satan Honda Jazz, sınıfının üstünde sunduğu iç mekan genişliği ve değişken koltuk kombinasyonu ile yarattığı farklı iç mekan alternatifleri sayesinde tercih sebebi oldu.