Hurda otomobil teşviki yürürlüğe girdi

Hurda araç yasası Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’den edindiğimiz bilgilere göre, 1997 model veya daha eski aracını hurdaya çıkaranların Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borçları silinecek. Bunun için 2018 sonuna kadar baş vurmak yeterli olacak.

Model yılı 1997 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını 31 Aralık 2018’e kadar hurdaya çıkaranların, taşıta tahakkuk etmiş ve ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31 Aralık 2016’ya kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları silinecek. Model yılı 2005 ve daha eski olan taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin dörtte birinin 31 Aralık 2018’e kadar ödenmesi şartıyla kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinecek. Bu uygulamadan trafik sicilinde model yılı 1997 veya daha eski olan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler ile minibüs, panelvan, motorlu karavan, otobüs ve benzerleriyle kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtları adlarına kayıt ve tescilli bulunan mükellefler yararlanabilecek.

31 ARALIK 2018 SON GÜN

Ayrıca taşıtlarını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan ancak ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükelleflerden, 31 Aralık 2018 tarihine kadar, adlarına kayıt ve tescil ettiren mükellefler ve model yılı 2005 veya daha eski taşıtı olup, bu taşıtı 27 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile bunların mirası reddetmemiş mirasçıları yararlanabilecek.