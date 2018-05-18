Hurda araç teşviğinin detayları belli oldu

Hurda teşviğinin detayları belli oldu. Bakan Kurulu’nun aldığı karara göre, 16 ve daha büyük yaştaki hurdaya çıkan araçlara yeni alımlarda 10 bin lira indirim yapılacak.

16 ve üzeri yaştaki aracını, kayıt ve tescilini silerek hurdaya çıkaran ya da ihraç edenlere, aynı cins yeni araç almaları halinde 10 bin lirayı aşmamak üzere ÖTV indirimi uygulanacağı, söz konusu miktarın ise araçların cinsleri ve özelliklerine göre Bakanlar Kurulu’nca tespit edileceği belirtilmişti. Buna göre matrahlar da belirlendi, hurdaya çıkan aracın, aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında, ÖTV indirimi, vergisiz fiyatı 46 bin lirayı aşmayanlar için 10 bin lira, 46 bin ila 80 bin lira arasındakiler için 8 bin lira, 80 bin lirayı aşanlar için de 3 bin lira olarak uygulanacak. Söz konusu indirim, diğer araç cinsleri için ise 10 bin lira olacak.

YASAYA UYGUN 6 MİLYON ARAÇ VAR

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, TÜİK verilerine göre toplam araç parkının 17 milyonu aştığını belirterek, 16 yaş ve üstünde yaklaşık 6 milyon otomobil ve ticari vasıta bulunduğunu, ülkedeki araç parkının 3’te birinin bu kapsamda olduğunu ifade etti. Türkiye’nin en önemli problemlerinden birinin yaşlı araç parkı olduğuna dikkati çeken Bilaloğlu, Avrupa Birliği ülkeleri ile paralel düzenlemeler sayesinde her geçen gün tüketicilere çevreye daha duyarlı ve güvenli teknolojilerle donatılmış otomobil ve ticari araçlar sunulduğunu aktardı.

50 BİN ADET ARTISI OLACAK

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu da “Bugün Türkiye’de 12 milyon 33 bin otomobilden 4 milyon 33 binini 2002 ve altı modeller oluşturuyor. Avrupa’da araç yaş ortalaması ise 8. Hafif ticari araç parkına baktığımızda da 4 milyon 206 binlik bir hacim görüyoruz. Bunların da 990 bin 872 adedi 16 yaş ve altı modellerden oluşuyor” diye konuştu. Maliye Bakanlığı’nın hurda araçlar için 2018 bütçesinden 500 milyon lira ayırdığını aktaran Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti: “Bunun yıl sonuna kadar satışlarımıza 50 bin adet bir artısı olacağını öngörüyoruz. 2019 yılında ise bu miktarın artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Beklentimiz hurda düzenlemesinin sürekli olması yönündedir. Çünkü 5,5 milyon gibi yüksek bir adedin 2 yılda trafikten çekilmesi mümkün değil. 2003-2004 döneminde binek araçlar için yapılan hurda uygulamasında, ilk yıl 75 bin, ikinci yıl ise 254 bin aracın trafikten çekildiğini biliyoruz. 2009’da yapılan ağır ticari vasıta hurda uygulamasında da 118 bin 557 araç trafikten çekilmişti. 16 yaş ve üzerindeki araçların bu yeni düzenlemeden yararlanacak olmasını çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Çünkü bu araçlar hem trafik güvenliği hem çevresel etkileri hem de ekonomik açıdan ülkemize büyük zararlar veriyordu.”