Hurda teşviki daralmayı önlemedi yeni ilaç kampanyalar

Yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 10 daralan otomotiv pazarı, hurda teşviki indirimlerine rağmen asıl kaybı Haziran 2018’de yaşadı. Geçen yılın aynı ayına göre neredeyse yüzde 40 daralan sektöre umut olamayan hurda teşvikine yeni umut kampanyalar oldu.

Otomotiv satışları haziran ayında frene bastı. Yılın ilk 6 ayında otomobil satışları yüzde 9.82 azalırken, hafif ticari araç tarafında ise bu oran yüzde 18.64 oldu. Haziran ayının ilk haftalarında başlayan hurda teşviki indirimi ise rakamlara hiç yansımadı. Haziran 2018’de geçen yılın aynı dönemine göre sektör, yüzde 38.99’luk küçülme ile ayı 51 bin 37 adetten kapattı. 2017 Haziran’da ise bu rakam 83 bin 653 adet oldu. Hurda teşviki ile birlikte markalar da, harekete geçti. Pazardaki daralmaya karşı, temmuz ayında aralarında hurda teşvikine ek olarak gerçekleştirdikleri indirim veya 40 bin liraya kadar 15 ay vadeli faizsiz finansman imkanının da yer aldığı kampanyalar hazırladı.

60 BİN 900 LİRAYA RENAULT CLIO

Renault, temmuz ayında hurda araç teşvikine ek olarak Symbol’de 7 bin lira, Clio ve Kangoo’da ise 5 bin liralık indirim sağladı. Clio HB modeline, hurda teşvikiyle 60 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün. Markanın hafif ticari modellerinde de maksimum 30 bin lira kredi için 15 aya varan vade seçeneklerinde yüzde sıfır faiz fırsatı sunuluyor. Binek modellerde maksimum 40 lira kredi ve 20 aya varan vade seçeneklerinde yüzde 0.98 sabit faiz imkanı yer alıyor. Binek ve hafif ticari tüm modellerde daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 100 bin lira kredi 48 aya kadar yüzde 1,69 faizle sağlanıyor. 150 bin lira kredi ise 48 aya kadar yüzde 1,79 faizle sunuluyor.

FİAT’TAN 15 BİN LİRALIK AVANTAJ

Fiat, devreye aldığı Süper Teşvik Kampanyası’nda 15 bin liraya varan fiyat avantajı sunuyor. Kampanya kapsamında, Egea Ailesi ve Fiat Panda, 10 bin liralık hurda teşvikinin yanında 5 bin liralık ek indirim fırsatıyla satılıyor. Ayrıca Egea Ailesi modelleri, ayda 999 liradan başlayan taksitlerle ve 20 bin liraya 20 ay vadeyle 0.99 faizli kredi seçeneğiyle alınabiliyor.

NISSAN FİNANSMAN DESTEĞİ VERİYOR

Nissan, Qashqai’yi yüzde 1.29 faiz ve 24 aya varan vade seçenekleriyle 50 bin liraya kadar finansman desteğiyle sunuyor. X-Trail ise Qashqai ile aynı vade ve faiz oranıyla birlikte 70 bin liraya kadar finansman desteğiyle satın alınabiliyor. X-Trail, ayrıca 3 bin lira farkla 7 koltuklu versiyonuyla Nissan yetkili satıcılarında yeni sahiplerini bekliyor. Nissan Juke almak isteyenlere de peşin indiriminin yanı sıra 48 bin liraya varan finansman desteği sağlanıyor. Micra 5 bin 400 liraya varan peşin alım indirimi veya 30 bin liraya varan finansman desteğiyle sunulurken, Navara’da 50 bin liraya varan finansman desteği sağlanıyor.

DACIA SANDERO VE DOKKER 5 BİN TL İNDİRİMLİ

Dacia, hurda teşvikine ek olarak Sandero ve Dokker alımlarında 5 bin liralık indirim sağlanıyor. Sandero modeli, hurda teşvikiyle birlikte 49 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla alınabiliyor. Dacia’nın hafif ticari araç modeli Dokker’da maksimum 30 bin lira kredi ve 15 aya varan vadeli yüzde sıfır faiz imkanı da bulunuyor.

TOYOTA MODELLERİ TEŞVİKLİ

Toyota, C-HR, Yaris, Auris ve Corolla 10 bin liraya varan hurda teşvikinden yararlanılabiliyor. C-HR’de indirim 23 bin 150 liraya varırken 50 bin lira 12 ay yüzde 0.99 faiz imkanı da var.

20 BİN LİRAYA SIFIR FAİZ HONDA’DA

Honda, hurda teşviki avantajının yanı sıra Civic Sedan ve Civic Hatchback’ler için temmuz ayında 20 bin liraya 12 ay yüzde sıfır faizli finansman sunuluyor.

BENZİNLİ TUCSON’DA KAMPANYA

Hyundai, temmuz ayında 7 bin 500 liraya varan indirim, yüzde 0.99 faiz oranı ve 10 bin liraya varan hurda indirimden oluşan bir kampanya yer alıyor. 7 bin 500 lira tutarındaki indirim yalnızca 2018 model yılı Tucson 1.6 GDi Elite (otomatik) ve Tucson 1.6 T-GDi Elite Plus 4×4 (otomatik) versiyonlarında uygulanıyor.

40 BİN LİRAYA 15 AY SIFIR FAİZ

Peugeot, 3008 modelinde 40 bin liraya 15 ay yüzde sıfır faiz fırsatı bulunurken, bu araç 2 bin 43 liradan başlayan taksit ve 5 bin liraya varan yaz fırsatıyla satılıyor.

FORD MODELLERİ 12 TEMMUZ’A KADAR İNDİRİMLİ

Ford, 12 Temmuz’a kadar 2017 model yılı yeni Fiesta, Focus, Mondeo ve C-MAX otomobillerde yüzde 9, 2017 model diğer otomobillerde yüzde 7 kampanya desteği sunuyor. Marka, 2018 model yılı Ford otomobillerde Her Şey Dahil Finans Paketi ve Ford Options kredisi kullanılması durumunda tavsiye edilen perakende fiyat üzerinden yüzde 6 indirim sağlıyor. Seçili Ford modellerinde yaz kampanyası yüzde 3 indirim fırsatıyla 12 Temmuz’a kadar devam ediyor. Ford ticari araçlarda ise Her Şey Dahil Finans Paketi kapsamında 45 bin lira 15 ay yüzde sıfır faiz imkanı sağlanıyor.