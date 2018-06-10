Hurda teşviki yetersiz kaldı

16 yaş üstü araçlarda hurda teşviki pazara hareketlilik getirmedi. 10 bin liralık indirimi alan araç sayısının düşük kaldığına işaret eden Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök “8 bin liralık indirime giren araç sayısı daha fazla. Bazı noktalarda astarı yüzünden pahalıya geliyor” dedi.

ALİ YILDIRIM

2018’in ilk yarısının tamamlanmasına az bir süre kala bir araya geldiğimiz Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, otomotiv piyasasının son durumunu değerlendirdi. Hurda teşvikinden elektrikli otomobillere kadar geniş açıklamalarda bulunan Özkök, popüler SUV pazarıyla ilgili de konuştu.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL İÇİN HAZIRIZ PAZARIN ADAPTE OLMASINI BEKLİYORUZ

Elektrikli otomobil pazarının gün geçtikçe büyüdüğünü söyleyen Nissan Türkiye Genel Müdürü Özkök “Pazara çıkan modellerin genel olarak menzilleri, 400 kilometrenin üzerine çıktı. Bence bu kilometre şimdilik yeterli. Bu aracın en çok İstanbul’da kullanıldığını düşünürsek, 400 kilometre menzilli bir aracı ortalama 4 gün rahatlıkla kullanabilir. Biz neyi bekliyoruz derseniz, biz pazarın buna tam anlamıyla adapte olmasını ve müşterinin kafasında en ufak bir soru işareti bile kalmamasını bekliyoruz. Ben o aracı bir vatandaş olarak kullandığımda tedirgin olmamalıyım. Şarj sorunum olmamalı veya şarjım biteceği tedirginliğine kapılmamalıyım. Bu iş bir litre benzin koymaya benzemiyor. 2022-2023’te yüzde 50’nin üzerine çıkabilir elektrikli araç pazarı. Şu an yüzde 10’lar seviyesinde seyrediyor” ifadelerini kullandı.

10 BİN LİRALIK İNDİRİMİN ETKİSİ YOK

Yıllık 40 bin adet satış iddialarının devam ettiğini de aktaran Özkök, 20 binle devraldıkları markayı 2 katına çıkarmakta kararlı olduklarının altını çizdi. 1 milyonluk pazarda yerlerinin belli olduğunu söyleyen Özkök, bu yılın geçen seneye paralel kapanabileceğini vurguladı. Hurda araç teşvikine de değinen Özkök “Hurda desteği açıkçası çok da etkilemedi. Fiyatlar biraz düşük kaldı. 10 bin liralık indirim çok modele etki etmiyor. İkinci tarafa mecbur geçiliyor orada da indirim 8 bin lira oluyor. Astarı yüzünü geçtiği alanlar da oluyor. Sektör bizim sektör lokomotifi bu işin. İhracatta sürekli lider oluyor. Emlak, beyaz eşya ve bunun gibi birçok benzeri alana destek verildi. Fakat bizim tarafta tam bir destek olunmadı. Bizde kayıt dışı hiçbir şey yok. Eğer bir destek olursa, pek bir kayıp olacağını düşünmüyorum. Satışlar artacak bu sefer adetten devlet zaten kazanacak” açıklamasında bulundu.

HATCHBACK SEGMENTİNİN NESLİ TÜKENİYOR

Otomotiv pazarını ve müşterilerin hangi modellere ilgi gösterdiğini de aktaran Sinan Özkök sözlerini şöyle sürdürdü: “Hatchback segmentinden SUV’ye doğru büyük bir geçiş var. Türkiye sedan ülkesi o segmentten bile büyük bir kayış var ama esas düşüş hatchback modellerde oldu. Tüketiciler artık daha rahat daha güvenli ve yüksek modellere eğilim çoktan gösterdi. Özellikle hanımlar için oldukça iyi bir seçenek. Bu pazarın gelişmesinde Nissan markasının katkısı oldukça büyük oldu. Sonrasında birçok marka bu segmente geçiş yaptı. Eğer pazarın dinamiklerini başlatıp sonrasında yok olsaydık veya kötü bir grafik çizseydik, bizim için gerçekten kötü bir deneyim olurdu. Rakiplerimiz SUV’de kampanya yapıyor bizim satışlarımıza da etkisi oluyor. Qashqai modelimizin tercih edilmesindeki en büyük etkenlerinden biride tavsiye. Çünkü referans noktası olduk. Biz Qashqai modelinden yılda 20 bin araç satıyoruz.”

NISSAN TÜRKİYE JAPONYA’NIN YILDIZI

Japonların Türkiye pazarını parlayan yıldız olarak gördüğüne işaret eden Sinan Özkök “Dünya pazarında 26’ncı yere sahibiz fakat, gerçekten Nissan Türkiye’ye güveniyorlar. İlk 20’de olmak önemli. 2.5 yılda yaptığımız gelişme 20 binlerden 35 bin adetlere çıkmamız oldukça dikkat çekti. Türkiye’deki hem ekip hem de bayi teşkilatı hem de müşterinin gözündeki Nissan algısı oldukça yüksek. Burayı ileriye yönelik daha farklı görüyorlar. Globalin Türkiye ile ilgili farklı projeleri var. Bu sene biraz daha zor bir sene ama 30 binin üzerinde olmak istiyoruz. -1 bile istemiyoruz. Pazar 900 bin adetlerde bile olsa bizde yüzde 4-5 pay alırız” diye konuştu.

SIKINTI YOK SİNAN VAR

Japon yönetiminin kendisine ve Türkiye’ye son derece güvendiğine işaret eden Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök “Başarımızın sebeplerinden biriside globalde yöneticilerimizle birebir bağlantı kurarak refleks gösteriyor olmamızdır. Öte yandan Türkiye ekibimizin hakkını yiyemem. Hepsi birbirinden değerli ekip arkadaşlarım. Gece yarısı çoğu kişiyi yatağından kaldırdığım olmuştur. Japonya yönetimi bana ‘Sinan varsa sorun yok’ diyorlar. Kurlardan ve olağanüstü gelişmelerden kaynaklı fiyat yapılanmalarında tüm bunlardan kaynaklı çok hızlıyız. Kimsenin kafasında soru işareti oluşmadan biz önlemimizi almış oluyoruz. Herkes ‘Ya bir dur’ derken, biz işimizi halletmiş oluyoruz” şeklinde konuştu.