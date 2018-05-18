Hurda teşvikli Fiat Egea fiyatı belli oldu

Hurda teşviğiyle birlikte fiyatlarda ortaya çıkmaya başladı. Fiat Egea’nın (1.4 Fire 95Hp) hurda teşvikli fiyatı 59 bin 900 liraya kadar düştü. Aracın bedeli 40 bin 101 bin lira iken yüzde 45’lik ÖTV diliminde işlem görüyor. 18 bin 46 lira lira olan aracın ÖTV’li bedeli 58 bin 147. Bunun KDV’si ise 10 bin 466 lira yapıyor. Toplam fiyat ise tescil vergileri ve diğer giderlerle birlikte 69 bin 900 lira kadar çıkıyor. 1.6 litrelik otomatik benzinli versiyon ise 82 bin 900 liradan satışa sunuluyor. Aracın normal satış fiyatı ise 90 bin 900 lira.