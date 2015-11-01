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Hyundai 3 yeni modelle podyuma çıkacak

Hyundai, 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda başta i30 Fastback ve i30 N olmak üzere, Yeni i30’un tüm versiyonlarını tanıtırken aynı zamanda B-SUV segmentine sıkı bir giriş yapmaya hazırlanan KONA modelini de görücüye çıkaracak. Avrupa odaklı yeni ürünleriyle Frankfurt’ta şova hazırlanan Hyundai, yeni nesil i30 modelinin tüm versiyonlarını aynı anda sergileyecek. Hyundai, yeni modellerini ilk defa ziyaretçilerin […]

23 saat önce -
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Hyundai, 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda başta i30 Fastback ve i30 N olmak üzere, Yeni i30’un tüm versiyonlarını tanıtırken aynı zamanda B-SUV segmentine sıkı bir giriş yapmaya hazırlanan KONA modelini de görücüye çıkaracak.

Avrupa odaklı yeni ürünleriyle Frankfurt’ta şova hazırlanan Hyundai, yeni nesil i30 modelinin tüm versiyonlarını aynı anda sergileyecek. Hyundai, yeni modellerini ilk defa ziyaretçilerin beğenisine sunarken, yüksek performanslı ilk modeli i30 N, zarif beş kapılı i30 Fastback, cesur ve küçük kompakt SUV KONA’nın heyecanını yaşıyor. Bu yeni modeller, Hyundai’nin 2021’e kadar Avrupa’daki bir numaralı Asyalı otomobil markası olma hedefi adına büyük önem taşıyor. Fuara katılacak ziyaretçiler, gelecekteki güç aktarma organı teknolojilerine de tanık olacaklar. Hyundai, verimli ve yakıt tasarrufu sağlayan yeni aktarma organı serisi Smart Stream’i de fuarda tanıtacak. Tüm bunlara ek olarak; IONIQ’in Hybrid, Electric ve Plug-in Hybrid versiyonları da Frankfurt’ta Hyundai standındaki yerini alacak. Hyundai Avrupa Operasyon Sorumlusu Thomas A. Schmid, konuyla ilgili olarak, “i30 N, i30 Fastback ve KONA gibi müşterilerimizin ihtiyaçlarını temel alan geniş kapsamlı modellerimizi ve yenilikçi teknolojilerimizi sergilemekten dolayı gurur duyuyoruz. Güçlü ürün gamımızı, dijital ve akıllı hizmetlerimizle birleştirerek markamızı duygusallaştıracağız ve yeni müşteri grupları çekeceğiz” dedi.

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