Hyundai, 2025 yılına kadar 44 adet elektrikli modeli satışa sunacak. Toplam yatırım 2030’da tamamlanacak ve miktarı da 7 milyar dolar seviyesinde olacak. Kendi kendine gidebilen Robo Taksi’ler de 2021 yılında öncelikle Kore’de trafiğe çıkacak.

Hyundai, yepyeni modeller üretmeye hazırlanıyor. “Temiz Çevre ve Güçlü Bir Gelecek” felsefesiyle çalışmalarını hızlandıran Hyundai, üreteceği doğa dostu modellerle hem gelecek nesillere güçlü bir miras bırakmayı hem de kullanacağı yeni teknolojilerle otomotiv endüstrisine öncülük etmeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni hedefler ve projeler doğrultusunda, 2025 yılına kadar 44 farklı yeni model üretecek olan Hyundai, özellikle elektrikli otomobilleriyle sektörün en fazla konuşulan markalarından biri haline gelecek. Ayrıca, hibrit ve hidrojen yakıt hücreli elektrikli modellerde de yenilikler olacak.

ROBO TAKSİLER YOLA ÇIKIYOR

Global olarak, yıllık 1.6 milyon adetlik satış hacmine ulaşmayı hedefleyen Hyundai, anavatanı Kore’de de otonom sürüşe sahip sürücüsüz taksilerle de ulaşıma özel çözümler getirmek istiyor. “Robo Taksi” adı verilen sürücüsüz bu araçlar, 2021 yılında piyasaya çıkacak ve özellikle kalabalık şehirlerde güvenli ve konforlu ulaşım için hizmet vermiş olacak. Hyundai, 2019 yılında da 13 yeni modelin lansmanını yaparak satışa başlayacak. Öncelikli olarak Amerika ve Çin pazarlarında satışa sunulacak olan bu yeni modeller, tüketicilerin tüm beklentilerini karşılayacak şekilde üretilecek. Ekonomi amaçlı, 400 kilometreden fazla menzil sunabilen elektrikli modellerle adında sıkça söz ettirecek olan Hyundai, özellikle SUV segmentlerinde varlık gösterecek.