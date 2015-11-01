Hyundai Accent yeni yüzüne kavuştu

Türkiye’nin en genç markalarından biri olan Hyundai B sedan sınıfındaki temsilcisi Accent’i yeniledi. Elden geçen model güçlü bir benzinli ünite ile geliyor.

Güney Koreli üretici Hyundai’nin B sedan segmentindeki modeli olan Accent yeni yüzüne kavuştu. Baştan aşağı elden geçen Hyundai Accent Türkiye pazarı için ise yıl sonunu bekleyecek. 2018 itibarıyla Türkiye’de yollara çıkmaya hazırlanan modelin mevcut motor seçeneklerine birde güçlü bir benzinli ünite eklenecek.

130 BEYGİRLİK BENZİNLİ

Mevcut motorların yanı sıra 1,6 litrelik benzinli üniteyi de motor seçeneklerinin arasına katmayı planlayan Yeni Accent, yakıt verimliliğini de yüzde 7 oranında arttırmayı hedefliyor. 130 beygirlik 1.6 litre hacimli direkt benzin enjeksiyonlu GDI motor, 6 ileri manuel veya 6 kademeli otomatik şanzımanla birlikte sunulacak.

ACCENT ZENGİN DONANIMLA GELİYOR

Yeni modelde ESP, çekiş kontrollü yeni bir ABS sistemiyle birlikte 6 hava yastığı da standart olarak bulunuyor. Gelişmiş bilgi sistemlerinin de yer alacağı otomobilde, 7 inçlik Display Audio dokunmatik ekran, Apple CarPlay, Android Auto ve sesli arama özellikler de yer alıyor.