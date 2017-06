Hyundai Assan Kore Gazileriyle iftarda bir araya geldi

Hyundai Assan,yıl içinde belirli zamanlarda Kore Gazileri ve aileleriyle bir araya gelerek dostluk ve minnet duygularını her daim sıcak tutmaya devam ediyor. Hyundai son olarak, İzmit’te yaşayan Kore Gazileriile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Satışa sunduğu kaliteli otomobillerle hayatı kolaylaştıran ve aynı zamanda Türkiye ekonomisine sürekli olarak katkıda bulunan Hyundai, bünyesindeki sosyal sorumluluk bilinciyle de sosyal hayata önem vermeye devam ediyor. Hyundai Assan üst düzey yönetimi, geçtiğimiz günlerde Kore Gazileri ile bir araya gelerek hem hasret giderdi hem de gazilerimizi bir iftar yemeğinde ağırlayarak anılarını tazelemiş oldu.

YAŞADIĞIMIZ HER DAKİKA DUA EDİYORUZ

Geçtiğimiz ay, mühendislerle birlikte Busan’daki Birleşmiş Milletleri Şehitliği’ni ziyaret eden Hyundai Assan Başkanı ve CEO’su Mong Hyun Yoon, buluşmayla ilgili olarak, “Kore Savaşı’na katılarak canlarını feda eden şehitlerimizi ve aynı savaşta gazi olan şanlı Türk askerimizi her an saygı ve sevgiyle anıyoruz. Sadece özel günlerde değil, yaşadığımız her dakika onlara dua ediyor ve Kore halkına karşı göstermiş oldukları üstün hizmet ve yardımlar dolasıyla bir ömür boyu minnet borçluyuz” dedi. Hyundai Assan ayrıca fabrika içerisindeki koridorlara Kore Savaşı ile ilgili fotoğraflardan ve gazete küpürlerinden oluşan bir sergi açtı. Bu anlamlı sergi, fabrika personeli ve ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.