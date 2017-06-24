Son Dakika:
 
   

Son haberler

Fotoğraf-Video

Toyota Auris Hibrit Türkiye’de

Toyota Auris Hibrit Türkiye’de

Yılın motoru ünvanı Ferrari’nin

Yılın motoru ünvanı Ferrari’nin

Ford’un Ecoboost’u Avrupa’nın en iyisi

Ford’un Ecoboost’u Avrupa’nın en iyisi

Hyundai Assan Kore Gazileriyle iftarda bir araya geldi

Hyundai Assan Kore Gazileriyle iftarda bir araya geldi

Türkiye’de 300 bininci aracını sattı

Türkiye’de 300 bininci aracını sattı

Bayramda aracıyla yola çıkacaklar dikkat!!!

Bayramda aracıyla yola çıkacaklar dikkat!!!

Koklayarak otomobil yapıyorlar

Koklayarak otomobil yapıyorlar

Yeni Yaris’in fiyatı 100 bini buluyor

Yeni Yaris’in fiyatı 100 bini buluyor

Fiat Egea Sedan ‘Plus’ oldu

Fiat Egea Sedan ‘Plus’ oldu

Türkiye’de üretilecek yeni SUV Kona mı?

Türkiye’de üretilecek yeni SUV Kona mı?

Çok Okunan haberler

Oto Gündem E-Dergi

Open publication – Free publishing

Etiketler

2016 2017 araç auto avrupa benzinli dacia dizel donanım faiz fiat fiyat fiyatı ford haber honda hyundai indirim kampanya marka model motor ne kadar nissan opel oto otogundem otogundemi otomatik otomatik şanzıman otomobil otomobil gundemi otomobil haberleri otomobil kampanyaları otomobiller otomotiv performans peugeot renault suv test toyota tüketim türkiye yeni

Hyundai Assan Kore Gazileriyle iftarda bir araya geldi

Hyundai Assan Kore Gazileriyle iftarda bir araya geldi

  Hyundai Assan,yıl içinde belirli zamanlarda Kore Gazileri ve aileleriyle bir araya gelerek dostluk ve minnet duygularını her daim sıcak tutmaya devam ediyor. Hyundai son olarak, İzmit’te yaşayan Kore Gazileriile iftar yemeğinde bir araya geldi. Satışa sunduğu kaliteli otomobillerle hayatı kolaylaştıran ve aynı zamanda Türkiye ekonomisine sürekli olarak katkıda bulunan Hyundai, bünyesindeki sosyal sorumluluk bilinciyle […]

24 Haziran 2017 Cumartesi -
Facebook 0 Twitter 0

 

Hyundai Assan,yıl içinde belirli zamanlarda Kore Gazileri ve aileleriyle bir araya gelerek dostluk ve minnet duygularını her daim sıcak tutmaya devam ediyor. Hyundai son olarak, İzmit’te yaşayan Kore Gazileriile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Satışa sunduğu kaliteli otomobillerle hayatı kolaylaştıran ve aynı zamanda Türkiye ekonomisine sürekli olarak katkıda bulunan Hyundai, bünyesindeki sosyal sorumluluk bilinciyle de sosyal hayata önem vermeye devam ediyor. Hyundai Assan üst düzey yönetimi, geçtiğimiz günlerde Kore Gazileri ile bir araya gelerek hem hasret giderdi hem de gazilerimizi bir iftar yemeğinde ağırlayarak anılarını tazelemiş oldu.

YAŞADIĞIMIZ HER DAKİKA DUA EDİYORUZ

Geçtiğimiz ay, mühendislerle birlikte Busan’daki Birleşmiş Milletleri Şehitliği’ni ziyaret eden Hyundai Assan Başkanı ve CEO’su Mong Hyun Yoon, buluşmayla ilgili olarak, “Kore Savaşı’na katılarak canlarını feda eden şehitlerimizi ve aynı savaşta gazi olan şanlı Türk askerimizi her an saygı ve sevgiyle anıyoruz. Sadece özel günlerde değil, yaşadığımız her dakika onlara dua ediyor ve Kore halkına karşı göstermiş oldukları üstün hizmet ve yardımlar dolasıyla bir ömür boyu minnet borçluyuz” dedi. Hyundai Assan ayrıca fabrika içerisindeki koridorlara Kore Savaşı ile ilgili fotoğraflardan ve gazete küpürlerinden oluşan bir sergi açtı. Bu anlamlı sergi, fabrika personeli ve ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

Benzer Videolar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi

    LS Medya
    Otogundem Dergisi
    Cep : 0507 302 01 22
    aliyildirim@otogundem.com.tr
    msn : otogundem@gmail.com

İletişim

© 2015 www.otogundem.com.tr