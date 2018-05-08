Hyundai’nin İzmit’teki fabrikasından 40’tan fazla ülkeye ihraç edilen i20 modeli, makyajlı olarak üretilmeye başlandı. Hyundai i20, 1.0 T-GDI ve DCT kombinasyonu, daha sportif ve daha estetik görünümü ve yeni renk seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Hyundai’nin çok yönlü B sınıfı modeli i20, şık tasarım öğeleri, gelişmiş bağlantı ve güvenlik özellikleriyle yenilenerek üretim hattındaki yerini almaya başladı. Hatchback, Coupe ve Active olmak üzere üç farklı versiyona sahip olan i20, sınıfının en iyi ve en çok satan modellerinden biri olarak öne çıkıyor.

Hyundai’nin yeni nesil basamaklı ızgarasıyla sunulan makyajlı i20, arka taraftaysa tamamen yeni bir tasarıma imzasını atıyor. Ayrıca Phantom siyah tavan ve daha da fazla kişiselleştirme için 12 farklı gövde rengiyle satışa sunulacak olan i20, 1.0 T-GDI turbo, 1.2 ve 1.4 litre atmosferik beslemeli olarak üç farklı benzinli ve bir adet de 1.4 litre turbo dizel üniteyle pazarın taleplerini karşılamaya çalışacak. Ayrıca, tüketimi düşürmeye yardımcı olan Stop & Go (ISG) sistemi de standart olarak sunulacak. Hyundai i20’de kullanılan 15 ve 16 inç yeni tip alüminyum alaşımlı jantlar da otomobile daha cesur bir görünüm kazandırıyor.

Daha konforlu ve verimli bir sürüş için geliştirilen 7 ileri DCT şanzıman ise 120 beygirlik 1.0 litrelik T-GDI motorla beraber sunuluyor. Ayrıca Yeni i20, İleri Çarpışma Önleme Asistanı (FCA), Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi (LDWS), Şeritte Kalma Yardımcısı (LKA), Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) ve Uzun Far Asistanı (HBA) gibi Hyundai SmartSense aktif güvenlik özellikleriyle üst düzey koruma sağlanmış olacak.

Apple Car Play ve Android Auto özellikli yedi inçlik yeni nesil multimedya sistemi de aracın iç mekanındaki en büyük yeniliği. Ayrıca mobil cihazların şarj edilmesi için de ikinci bir USB portuna daha yer veriliyor.