Hyundai Blue Card fırsatları iki katına çıkıyor

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Hyundai’nin müşteri sadakat programı Blue Card, 2018 yılı için hizmet kalitesini iki katına çıkarıyor.

Hyundai’nin 2013 yılı Kasım ayında lansmanını yaptığı ve bugün yaklaşık 250.000 aktif üyesinin bulunduğu sadakat kartı Blue Card, markaya bağlı müşteri yaratma hedefi doğrultusunda her geçen gün gelişiyor. Hyundai, müşterilerine servis harcamalarından puan kazanma ve harcama, kampanya dönemlerinde parça ve işçilik iskontosu, sadece serviste değil sosyal yaşamda da program ortaklıklarıyla yüzde 40’a varan iskontolar sunan Blue Card’ı, hızla değişen ve gelişen günümüz pazarlama stratejileri doğrultusunda daha etkin ve verimli bir hale getirmek amacıyla yeniden yapılandırma kararı almış bulunuyor. Blue Card sadakat programındaki en önemli değişiklik, müşteri adına tanımlanan Blue Card, yeni sistemde araç şasi numarasına tanımlanmıştır. Bu sayede araçların el değiştirme esnasında değerlerinin arttırılması hedefleniyor. Bununla birlikte, eski sistemde var olan puan harcama, faturaya nakit ödeme olarak yansırken yeni sistemde müşterinin puan statüsüne göre faturasına yedek parça ve işçilik iskontosu olarak yansıyacak. Böylelikle müşterinin yetkili servise sadık kaldıkça kazandığı puanlar sayesinde alacağı yedek parça ve işçilik iskonto oranı da artacaktır.