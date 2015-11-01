Hyundai Elantra 1.6 dizel 7 ileri DCT test

Hyundai’nin yenilenen C-sedan modeli Elantra, tasarımı ve geniş iç hacmiyle dikkat çekiyor. Araçta kullanılan yeni nesil 1.6 litre dizel motor ve 7 ileri DCT şanzıman, düşük tüketimiyle öne çıkıyor

GÖKHAN KARA

Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai, kuşkusuz son yılların en dikkat çekici markalarından biri. Gerek tasarım gerekse zengin donanım seviyesiyle tüketiciye kendini sevdirmeyi başaran marka, bir yandan da yeni motor ve şanzıman seçeneklerini devreye almayı sürdürüyor. Çift kavramalı otomatik şanzıman (DCT) trendine kayıtsız kalmayan Koreli üretici, DCT’yi yeni modellerinde kullanmaya başladı.

LED İMZASINI ATIYOR

Tam bir sedan ve dizel pazarı olan Türkiye’de Elantra ile mücadele veren marka, şimdi çok daha iddialı. Kısa bir süre önce yenilenen Elantra, tasarımı, güçlü dizel motoru ve 7 ileri DCT şanzımanıyla C-sedan pazarının zirvesine gözünü dikti. Önceki versiyonuyla da oldukça başarılı olan Elantra, yeni motor-şanzıman ikilisiyle adeta aradığı kanı buldu. Neredeyse tamamen yenilenen tasarımıyla araç, artık daha geniş ve alçak, kısacası basık görünüyor. Yeni ön ızgara, tamponun köşelerine yerleştirilen bumerang biçimindeki tasarım oyunu ve içerisine yerleştirilen yuvarlak sis farları, araca bambaşka bir görünüm kazandırmış. Yeni far grubunun içerisine yerleştirilen yatık LED gündüz farları, aracın adeta imzası haline gelmiş. Arka tasarım, önceki versiyonu andırsa da doğal bir spoyler gibi görünen bagaj kapağı ve geniş tamponla yeni olduğunu gizlemiyor. Yeni tasarımlı 17 inçlik alaşım jantlar da şık tasarımı tamamlıyor.

ORTA SINIFI ARATMIYOR

Dış tasarımdaki yenilenme iç mekana da yansıtılmış. Konuğumuzda kullanılan açık renkli rahat koltuklar, ferahlık hissini artırıyor. Geniş cam yüzeyler de bu durumu desteklemekte. Çift renkli kokpitte kalite seviyesi sınıf standartlarının üzerinde. Marka orta konsoldaki tuş sayısını azaltarak karışık görünüme izin vermemiş. Konsolun üzerinde 7 inçlik bir dokunmatik multimedya ekranı yer alıyor. Geri görüş kamerası ve navigasyon sistemine de ev sahipliği yapan bu ekranın dokunmatik özelliği ve çözünürlüğü başarılı. Aracın ön bölümünde sunulan alan oldukça ferah. Arka koltuklar ise orta sınıf modelleri aratmayacak diz mesafesi sunuyor. 458 litreyle bazı rakiplerinden daha az bagaj hacmi sunan araç, buna rağmen alçak tutulan eşiğiyle oldukça kullanışlı.

SPORT MODU DA VAR

Vites topuzunun etrafında start/stop ve DriveMode Select (sürüş modu seçici) sistemlerinin tuşları bulunuyor. Modlar arasında normal, Eco ve Sport bulunuyor. Eco modunda araç mümkün olan en kısa sürede vites büyüterek yakıt tüketimini düşürmeye yardımcı oluyor. Sport moduysa bunun tam tersine, motoru, 2 bin devrin üzerinde tutarak her an hızlanmaya hazır olmayı sağlıyor. Aracın orta sertlikteki süspansiyon sistemi, aracın sert virajlarda bile tehlikeli şekilde yatmasını engelliyor. Yüksek tork sebebiyle gazla girilen virajlarda önden kayma eğilimi olsa da, denge kontrol sistemi aracın izinden çıkmamasını sağlıyor. Dinamik yapıya rağmen konfor seviyesi de başarılı seviyede. Araçta kullanılan 1.6 litrelik dizel ünite, 136 beygir güç ve 300 nm tork üretiyor. 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman (DCT) ile kombine edilen motor, 1420 kilogramlık otomobili taşımakta zorlanmıyor. Fabrika verilerine göre 0-100 km/s ivmelenmesini 11 saniyede tamamlayan araç, saatte 200 kilometre sürate ulaşabiliyor. Performans kullanım sırasında daha performanslı hissettiriyor. DCT, hızlı ve akıcı vites değişimleriyle beğenimizi kazandı. 4 bin liralık fiyat farkını sonuna kadar hak ediyor.

7 İNÇLİK DOKUNMATİK EKRAN

Yeni motor/şanzıman ikisinin asıl mahareti tüketim disiplininde. Fabrika verilerine göre 4.1 litrelik ortalama tüketim, önceki dizel-otomatik Elantra’dan yaklaşık 1.5 litre daha düşük. Bizim kullanımımız da yol bilgisayarına yansıyan rakamsa 5.9 litre oldu. Sabit hızlı otoyol sürüşlerinde tüketimi 4 litrenin altına indirmek de zor değil. Türkiye’de Style ve Elite olmak üzere iki farklı donanımla satışa sunulan yeni Elantra, yerini aldığı versiyondan çok daha başarılı bir araç. Zengin bir donanım listesiyle sunulan araçta 17 inç alaşım jantlar, geri görüş kamerası, ön/yan/perde hava yastıkları, lastik basınç göstergesi, ESP, VSM, çift bölgeli otomatik klima, navigasyon sistemi, 7 inç dokunmatik ekran gibi uzun bir liste eşlik ediyor.