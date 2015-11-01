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Hyundai H-Promis ile ikinci ele giriyor

Hyundai H-Promis ile ikinci ele giriyor

Hyundai, tüm modellerinin ikinci el değerini artırmak ve aynı zamanda marka imajını yükseltmek amacıyla yepyeni bir ikinci el satış projesi gerçekleştirdi. H-Promise adı verilen projeyle Hyundai Yetkili Satıcıları’nın tüm satış operasyonları da desteklenmiş olacak. Güncel ve önceki modellerinin ikinci el değerini yüksek tutmak isteyen Hyundai, aynı zamanda her marka ve model aracın güvenilir şekilde satışını […]

2 saat önce -
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Hyundai, tüm modellerinin ikinci el değerini artırmak ve aynı zamanda marka imajını yükseltmek amacıyla yepyeni bir ikinci el satış projesi gerçekleştirdi. H-Promise adı verilen projeyle Hyundai Yetkili Satıcıları’nın tüm satış operasyonları da desteklenmiş olacak.

Güncel ve önceki modellerinin ikinci el değerini yüksek tutmak isteyen Hyundai, aynı zamanda her marka ve model aracın güvenilir şekilde satışını gerçekleştirmeyi hedefliyor. Hızla artış gösteren çeşitli ikinci el satış sitelerinde belirlenen fiyatların aksine, modellerinin güncel değerlerinin kaybını önlemeyi hedefleyen Hyundai, H-Promise sayesinde tüm Türkiye genelinde yaygın bir hizmet verecek. H-Promise, www.ikincielhyundai.com adresiyle hizmet vererek sürdürülebilir satış döngüsünü de artırırken aynı zamanda mobil cihazlarla da uyumlu olarak çalışıyor. Kullanıcı dostu alt yapısı, basit ve anlaşılabilir ara yüzüyle işleyiş gösteren sitede oldukça geniş bir model bilgi sistemi de bulunuyor. Herkesin rahatlıkla erişebileceği internet sitesinde, bir kaç dakika içerisinde istenilen özelliklerdeki araçlara ulaşılırken model yılı, marka, versiyon, yakıt ve şanzıman tipi ve kilometre gibi kriterler detaylı olarak seçilebiliyor. Sitedeki ikinci el otomobiller, 46 noktadan ekspertizi yapılmış onaylı modeller olmasıyla da öne çıkıyor.

DEĞER KAYBI OLMAYACAK

Hyundai H-Promise ile ilgili olarak görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, “Hyundai markası olarak, müşterilerimizin memnuniyetinin en yüksek seviyede olması bizler için son derece önemli. Gerek sıfır kilometre gerekse ikinci el bir Hyundai modeli satın alacak müşterilerimizin araçlarını kullandıkları süre boyunca kendilerini her konuda güvende hissetmelerini sağlamak birinci hedefimiz. H-Promise, sattığımız her aracın ikinci el değerini koruyacak ve 0 kilometre araçlarımızın satışlarına da katkıda bulunacak. Böylelikle değer kaybının da önüne geçmeyi arzuluyoruz” dedi.

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