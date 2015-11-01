Hyundai i20 Active 1.0 T-GDI Elite test

Minik fare kükredi

Hyundai, yerli crossover’ı i20 Active’de yeni nesil 3 silindirli benzinli motorunu kullanıyor. Sadece 1.0 litre hacmindeki ünite, 120 beygirlik gücüyle boyundan büyük işler başarıyor

GÖKHAN KARA

Kısa sürede dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden biri haline gelen Hyundai, yeni modelleriyle büyük bir aile haline geldi. Ürün çeşidini hızla artıran marka, başarı hikayesindeki en büyük rolü, Avrupa için tasarladığı ‘i’ serisine veriyor. Bu serinin küçük modellerini Türkiye’de üreten marka, crossover özellikleri taşıyan i20 Active ile farklı bir kulvar daha açmış durumda. Daha önce 1.4 litre benzinli-otomatik versiyonuyla konuğumuz olan aracın, bu sefer çok merak ettiğimiz 1.0 litrelik yeni benzinli ünitesiyle direksiyonuna geçtik.

BAGAJI YETERLİ Mİ?

Küçük dokunuşlarla kardeşlerinden farklı görünmeyi başaran i20 Active, karakteristik altıgen ızgarası ve Active gövde kitiyle tam bir arazi aracı görünümüne sahip. Özel tasarımlı 17 inçlik alaşım jantlar oldukça şık. İç mekan ise hatchback kardeşinden farklı sayılmaz. Çift renkli kokpit, sınıfının en kaliteli ve şık görünenleri arasında. Ergonomi ve işçilik olarak sınıfının zirvesini zorlayan kokpit ferah hissettiriyor. Aracın hem ön hem arka koltuk sırasında sınıfının en geniş alanı sunuluyor. 301 litrelik bagaj da oldukça yeterli.

KÜÇÜK MOTOR YETERLİ Mİ?

Türkiye’de 1.0 ve 1.4 litrelik iki farklı benzinli motorla pazara sunulan araç, yeni nesil 3 silindirli benzinli motoruyla konuğumuz oldu. Sadece 998 cc’lik hacim, turbo beslemeyle boyundan büyük işler başarıyor. 120 beygir güç ve 171,6 nm’lik tork, 1075 kilogramlık aracı oldukça çevik hale getirmiş. Maksimum torkun 1500 devir itibariyle sağ ayağınızın altında hazır beklemesi, canlı bir karakter ortaya çıkarmış. 6 ileri manuel vitesle sunulan motor, kısa vites oranları ve rahat geçişli şanzımanla uyum içerisinde. Alt devirlerden itibaren canlı bir karaktere sahip olan motor, aracı 0’dan 100 km/s sürate 10.4 saniyede ulaştırıyor. Saatte 183 kilometrelik son hıza kadar istekle ivmelenen araç, olduğundan daha güçlü hissettiriyor. Sakin sürüş karakteri ve sessiz motor, konforu destekliyor. Tatlı sert süspansiyon sistemi, yol tutuş ile konfor dengesini sağlamayı başarıyor.

DİZELE GÖRE TÜKETİM NASIL?

Benzinli ünite, 3 silindirli motorlara has hırıltılı (ve sportif) bir sese sahip. Fabrika verilerine göre küçük hacimli turbo motor, 5.1 litrelik ortalama tüketim vadediyor. 50 litrelik depoyla menzil 980 kilometre. Bu rakam, dizel motora gerek bırakmayacak kadar iddialı. Bizim denemelerimizde elde ettiğimiz 5.8 litrelik ortalama da oldukça başarılı. Tabii performanslı kullanımda 8 litreleri görmek de, sakin otoyol sürüşlerinde 5 litrenin altına inmek de tamamen sürücünün elinde. Tek donanım paketiyle satılan araçta ihtiyaç duyulan her donanım sunuluyor. Aracın 1.4 litrelik (100 beygir) benzinli-otomatik vitesli versiyonu 71 bin 700 liradan satılırken bize konuk olan 1.0 litrelik T-GDI versiyonu 1000 lira daha ucuz.