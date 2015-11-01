Hyundai i20 Active 1.4 otomatik benzinli Elite test

Bu i20 daha havalı

Hyundai, Türkiye’de ürettiği modeller arasına bir de crossover ekledi. Bu tipte yerli olarak üretilen ilk araç olan i20 Active, test konuğumuz oldu.

GÖKHAN KARA

Otomotiv dünyasının genç markalarından Hyundai, Avrupa pazarı için tasarladığı ‘i’ serisine bir de crossover versiyon ekledi. Markanın Türkiye’de ürettiği i20 ailesine eklenen yeni üye, Coupe versiyonla birlikte i20’yi tam bir aile haline getirdi. Markanın bu tipte Türkiye’de üretilen ilk otomobili unvanına sahip olan yeni modeli i20 Active, sportif gövde kiti ve farklı tasarımıyla daha ilk bakışta bile kardeşlerinden ayrılmayı başarıyor. Bu hafta konuğumuz olan yerli crossover, benzinli motor otomatik vites kombinasyonuyla özellikle şehir içi kullanımında sürüş konforu ve rahatlık vadediyor.

ACTIVE ÖZEL 17 İNÇ JANT

Aracın ön tasarımı markanın karakteristik altıgen ızgarasına sahip olsa da, ızgarayı bölen Active gövde kitiyle tam bir arazi aracı görünümüne sahip. Tamponun köşelerine yerleştirilen yuvarlak sis farlarıyla birlikte araç farklı bir bakış kazanmış. Göde kiti, profilde de devam ediyor ve arazi araçlarını andıran bir depo kapağı ve araca özel 17 inçlik şık jantlarla süslenmiş. Aracın arka tasarımı da HB kardeşinden oldukça farklı. Tamamen yeni olan tamponda yine köşelere yerleştirilmiş sis farı ve geri vites lambası dikkat çetiyor. Gövde kiti sayesinde karoser çift renkli gibi görünüyor.

YERDEN 55 MİLİMETRE YÜKSEK

Hyundai i20 Active, HB kardeşinden 30 milim daha uzun, 26 milim daha geniş ve 55 milim daha yüksek. Buna rağmen 301 litrelik geniş bagajda bir değişiklik yok. Aracın dışındaki değişiklikler iç mekana yansımamış. Çift renkli kokpit, sınıfının en kaliteli ve şık görünenleri arasında. Ergonomi ve işçilik olarak sınıfının zirvesini zorlayan kokpit ferah hissettiriyor. Aracın hem ön hem arka koltuk sırasında sınıfının en geniş alanı sunuluyor.

100 BEYGİRLİK BENZİNLİ MOTOR

Türkiye’de 1.0 ve 1.4 litrelik iki farklı benzinli motorla pazara sunulan araç, bize otomatik şanzımanla kombine edilen 1.4 litrelik versiyonla konuk oldu. Markanın emektar ünitelerinden olan 4 silindirli motor, 100 beygir güç ve 134,4 nm tork üretiyor. 4 ileri tam otomatik şanzımanla kombine edilen motor, şehir içi kullanımında yeterli çekişe sahip. Hatta otoyol sürüşlerinde de beklentileri karşılamayı başarıyor. 0-100 km/s ivmelenmesini 13.6 saniyede tamamlayan araç, saatte 162 kilometre sürate ulaşabiliyor. Sakin sürüş karakteri ve sessiz motor, konforu destekliyor. Tatlı sert süspansiyon sistemi, yol tutuş ile konfor dengesini sağlamayı başarıyor.

750 KİLOMETRE YOL YAPIYOR

Benzinli ünite, sakin çalışma karakteriyle yakıt tüketiminde fabrika verilerine yakın sonuçlara imza atıyor. Fabrika verilerine göre ortalama tüketim 6.7 litre. Yani 50 litrelik depoyla menzil yaklaşık 750 kilometre. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan 7.1 litrelik ortalama, otomatik şanzımanlı bir crossover için yeterli seviyede. Hyundai, manuel şanzımanla sunulan 1.0 litrelik i20 Active’i 70 bin 700, 1.4 litrelik otomatik şanzımanlı versiyonuysa 71 bin 700 liradan satışa sunuyor. Rakiplere göre cazip sayılabilecek bu fiyata son derece zengin bir donanım listesi eşlik ediyor.