Yerli üretim imzalı crossover

Hyundai, yerli üretim modelleriyle pazarın güçlü oyuncuları arasında yer alıyor. Markanın küçük crossover modeli i20 Active, güçlü ve tutumlu motoruyla rakiplerine gözdağı veriyor

GÖKHAN KARA

Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai, ülkesi dışındaki ilk fabrikasını Kocaeli’nde açtı. 20 yılı aşkın süredir Türkiye’de üretim yapan marka, 40’tan fazla ülkeye otomobil ihraç ediyor. Ekonomi yönetiminin kararıyla alınan ve Türkiye’de üretilen ürünleri kapsayan düzenlemeyle artık otomobiller de Yerli Üretim logosuyla satışa sunuluyor. Bunlardan biri olan i20 Active de, kullanışlılığı ile bu logonun hakkını en iyi şekilde veriyor. Bu ayki konuklarımızdan olan Yerli Üretim i20 Active, küçük hacimli iddialı motoru ve başarılı otomatik şanzımanıyla ideal bir kombinasyon sunuyor.

17 inçlik jantlar çok şık

Aracın ön tasarımı markanın karakteristik altıgen ızgarasına sahip olsa da, ızgarayı bölen Active gövde kitiyle tam bir arazi aracı görünümüne sahip. Tamponun köşelerine yerleştirilen yuvarlak sis farlarıyla birlikte araç farklı bir bakış kazanmış. Gövde kiti, profilde de devam ediyor ve arazi araçlarını andıran bir depo kapağı ve araca özel 17 inçlik şık jantlarla süslenmiş. Aracın arka tasarımı da HB kardeşinden oldukça farklı. Tamamen yeni olan tamponda yine köşelere yerleştirilmiş sis farı ve geri vites lambası dikkat çekiyor. Gövde kiti sayesinde karoser çift renkli gibi görünüyor. HB kardeşinden daha iri olan Active versiyonu, 301 litrelik geniş bagajda bir değişiklik yok. Yenilenen arka farlar da aracın crossover tasarımına çok yakışmış. Aracın dışındaki değişiklikler iç mekana yansımamış. Çift renkli kokpit, sınıfının en kaliteli ve şık görünenleri arasında. Ergonomi ve işçilik olarak sınıfının zirvesini zorlayan kokpit ferah hissettiriyor. Aracın hem ön hem arka koltuk sırasında sınıfının en geniş alanı sunuluyor.

120 beygirlik benzinli

Türkiye’de 1.0 ve 1.4 litrelik iki farklı benzinli motorla pazara sunulan araç, bize 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla (DCT) kombine edilen 1.0 litrelik versiyonla konuk oldu. 3 silindirli ve turbo beslemeli olan küçük hacimli ünite, 120 beygir ve 172 nm tork üretiyor. 1150 kilogramlık otomobile etkili bir performans sağlayan motor, aracın 0’dan 100 km/s sürate 10.4 saniyede ulaştırıyor. Ara hızlanmalarda da seriliğini koruyan otomobilin nefesi saatte 190 kilometrelik son süratine kadar kesilmiyor. Sessiz ve titreşimsiz çalışan motor. Performanslı kullanımda 3 silindirli benzerleri gibi sportif bir sese sahip. Tatlı sert süspansiyon sistemi sayesinde aracın yol tutuş yeteneği yeterli seviyede tutulurken, konfordan da taviz verilmiyor.

Menzili yaklaşık 950 kilometre

Benzinli ünite, sakin çalışma karakteriyle yakıt tüketiminde fabrika verilerine yakın sonuçlara imza atıyor. Fabrika verilerine göre ortalama tüketim 5.2 litre. Yani 50 litrelik depoyla menzil yaklaşık 950 kilometre. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan 6 litrelik ortalama, otomatik şanzımanlı bir crossover için oldukça iyi seviyede. Hyundai, yeni i20 Active’i tek donanım ve 2 farklı motor seçeneğiyle sunuyor.