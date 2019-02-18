i20’nin bir fazlası

Türkiye’nin ilk crossover modeli olan i20 Active, yenilenen tasarımıyla iddiasını artırdı. Canlı motoru, konforlu şanzımanı ve geniş iç hacmiyle otomobil, sınıfının zirvesini hedefliyor

GÖKHAN KARA

Otomotiv dünyasının genç markalarından Hyundai, kısa bir süre önce i20 ailesini yeniledi. Küçük değişikliklerle güncellenen aile, zaten başarılı olan tasarımın daha da iddialı hale getiriyor. Ailenin en ‘havalı’ üyesi olan i20 Active de bu güncellemeden payını alıyor. Markanın yeni nesil küçük hacimli benzinli motoru ve otomatik şanzımanla kombine edilen yeni araç, bu ay ki konuklarımız arasında yer aldı.

ARAZİYE GÖZ KIRPIYOR

Türkiye’de üretilen ilk crossover otomobil unvanına da sahip olan araç, hafif arazi şartlarına uygun gövde kiti ve kaslı görünümüyle markanın iddialı otomobilleri arasında yer alıyor. Makyajla birlikte aracın ön tasarımında büyük bir değişikliğe gidilmemiş. Zaten sportif olan tasarım, ön ızgarayı bölen Active gövde kitiyle amacını açık açık belli ediyor. Tamponun köşelerine yerleştirilen yuvarlak sis farlarıyla birlikte araç farklı bir bakış kazanmış. Gövde kiti, profilde de devam ediyor. Kapı altlarındaki koruma çıtaları arazi imajını güçlendirirken araca özel 17 inçlik şık jantlar oldukça şık. Makyajla birlikte farklı renkli depo kapağı da gövde rengine dönüştürülmüş. Aracın arka tasarımı da HB kardeşinden farklı. Yeni farlar araca farkla bir görünüm kazandırırken, köşelere yerleştirilmiş sis farı ve geri vites lambası dikkat çekiyor. Gövde kiti sayesinde karoser çift renkli gibi görünüyor. Aracın iç mekanda belirgin bir yenilik yok. Sınıfının kaliteli temsilcilerinden olan iç mekanda ergonomi ve işçilik oldukça iyi seviyede. Aracın hem ön hem arka bölümünde sunulan yaşam alanı sınıfı için geniş. Rahat koltuklar, uzun yolculuklarda bile yormuyor. Bu durum, başarılı süspansiyon sistemiyle de destekleniyor. Aracın 301 litrelik bagajı ise değişmemiş.

120 BEYGİRLİK BENZİNLİ

Türkiye’de 1.0 ve 1.4 litrelik iki farklı benzinli motorla pazara sunulan araç, küçük hacimli versiyonuyla konuk oldu. 3 silindirli turbo beslemeli motor 998 cc hacminde. 120 beygir güç ve 172 nm tork üreten motor, 1150 kilogramlık otomobile keyifli bir performans sağlıyor. 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine edilen ünite, aracın 0-100 km/s ivmelenmesini 10.4 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Aracın maksimum süratiyse saatte 190 kilometre. Atak yapısıyla göz dolduran motor, sakin sürüşlerde de yeterince sessiz. Tatlı sert süspansiyon sistemi, yol tutuş ile konfor dengesini sağlamayı başarıyor. Benzinli ünite, yakıt tüketiminde fabrika verilerine yakın sonuçlara imza atıyor. Fabrika verilerine göre ortalama tüketim 5.2 litre. Yani 50 litrelik depoyla menzil yaklaşık 960 kilometre. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan 6.6 litrelik ortalama, otomatik şanzımanlı bir crossover için yeterli seviyede.

116 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Hyundai, otomatik şanzımanla sunulan 1.4 litrelik i20 Active’i 116 bin 447 liradan satışa sunuyor. (ŞUBAT 2019) Rakiplere göre cazip sayılabilecek bu fiyata son derece zengin bir donanım listesi eşlik ediyor. Elite donanım listesiyle sunulan araçta ESP, VSM, yokuş kalkış desteği, lastik basınç göstergesi, acil durum fren uyarısı, ön/yan/perde hava yastıkları, 7 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, hız sabitleyici, LED entegre farlar, viraj aydınlatmalı farlar, katlanır aynalar, SUV görünümlü gövde kiti, tavan rayları, park sensörü, geri görüş kamerası ve start/stop sistemi gibi uzun bir liste yer alıyor.